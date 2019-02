Le pagelle del Barça - Messi vince da solo: non è umano. Coutinho delude

Siviglia-Barcellona 2-4

© foto di J.M.Colomo

ter Stegen 6 - Incolpevole sui gol. Pronti via salva su un tiro di Promes da due passi anche se poi l'arbitro ferma tutto per fuorigioco

Semedo 5,5 - Il Siviglia sulla fascia lo mette costantemente in difficoltà. Wober, Promes e Sarabia lo costringono spesso a difendere in inferiorità numerica (dal 46' Sergi Roberto 6 - Dà il suo contributo per la rimonta.)

Piqué 5,5 - Sull’1-0 per pochi millimetri non arriva a murare il destro vincente di Jesus Navas. Inspiegabilmente, in occasione del 2-1, si ferma sperando in un fuorigioco inesistente e viene bruciato da Mercado. Meglio nella ripresa.

Umtiti 5,5 - Primo tempo da dimenticare, come il suo compagno di reparto. In costante apprensione, non sale sul 2-1 del Siviglia e tiene in gioco Sarabia.

Alba 5,5 - Troppo alto e fuori posizione sui due gol degli avversari. È meno preciso del solito anche in fase di spinta.

Rakitic 7 - Deliziosa la palla per l'1-1 di Messi. Intelligente e fortunato nell'intercettare il rinvio sbagliato di Vaclik che dà il via all'azione del 2-3 blaugrana.

Busquets 6 - Solita prestazione di ordine e sostanza.

Vidal 6 - Disputa un buon primo tempo. È autore di almeno 2 chiusure importanti in difesa. Si fa vedere nell'area avversaria con un colpo di testa parato da Vaclik (dal 46' Dembélé 6 - Sbaglia tanto, compresa un'occasione colossale davanti al portiere, ma alla fine regala l'assist a Messi per il 2-2.)

Messi 8 - Inizia male: il primo gol del Siviglia nasce da una sua palla persa. Ma si fa perdonare vincendo praticamente da solo la partita. Al 26' spedisce un cross di Rakitic sotto l'incrocio con una mezza rovesciata da applausi da appena dentro l'area di rigore. Non contento, decide ancora una volta di insaccare la palla sotto il 'sette' con un destro a giro chirurgico. All'85' una deviazione lo mette davanti a Vaclik, che viene scavalcato da un tocco sotto morbidissimo. Chiude la giornata con l'assist perfetto a Suarez per il 4-2 finale.

Suárez 6,5 - Come al solito si danna l'anima e alla prima occasione buona, al 94', cala il poker con un pallonetto.

Coutinho 5 - Impalpabile. Non trova mai la posizione in campo (dal 79' Alená 6 - Un suo tiro, deviato, spalanca a Messi la porta per il 2-3.)