Le pagelle del Barcellona - Boateng non la vede mai, Puig il migliore

Risultato finale: Celta-Barcellona 2-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cillessen 6.5 - Subisce due gol ma non ha grandi colpe. Diversi interventi ottimi.

Todibo 5.5 - Ogni tanto qualche pausa pericolosa. Ha però talento e si farà. (dal 69' Murillo s.v.)

Umtiti 6 - Qualche errore e anche qualche pezza. Non la sua miglior partita ma è il migliore dei suoi in difesa.

Vermaelen 5 - Troppo falloso e spesso in ritardo. Da terzino pensa solo a difendere, fase di spinta nulla.

Wague 6 - Croce e delizia. Suo l'unico tiro in porta del Barcellona, ma commette anche il fallo da rigore del 2-0.

Alena 5 - Parte bene e poi si spegne. Gioca troppo in orizzontale, pochissimo in verticale.

Arthur 5.5 - Ci si aspettava qualcosa in più. Una partita quasi sufficiente. Non incanta e non prende in mano il centrocampo dei giovani. (dal 62' Vidal 5 - Nervoso. Non cambia l'inerzia della partita).

Puig 6 - Qualche sprazzo ottimo anche se cala alla distanza. Il futuro è dalla sua.

Malcom 5.5 - Primo tempo buono, secondo tempo da "chi l'ha visto". Può fare di più ma si vede che non gioca con continuità. Arrugginito.

Dembélé s.v. La sua partita dura solo 6' minuti. Esce infortunato (dal 6' Collado 5 - Sinistro delizioso ma spesso fine a se stesso)

Boateng 4.5 - Lo si nota solo per un giallo rimediato per aver allontanato il pallone.