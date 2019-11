Le pagelle del Barcellona - Centrali in difficoltà, poche idee in attacco

Risultato finale: Levante-Barcellona 3-1.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

ter Stegen 6 - Non può nulla sulle tre reti del Levante, in particolar modo sulla terza dove la deviazione di Busquets lo mette fuori causa.

Sergi Roberto 5,5 - Più pungente nel primo tempo, progressivamente trova meno opportunità per piazzare l'affondo.

Piqué 5 - Talvolta in difficoltà negli inserimenti per vie centrali del Levante. Non si tira indietro nei duelli individuali ma c'è qualche errore di piazzamento specialmente sul 2-1 firmato da Mayoral.

Lenglet 5 - Non è abbastanza efficace nelle chiusure e favorisce involontariamente Radoja consegnandogli il pallone del 3-1.

Semedo 5,5 - Intelligente nel procurarsi il rigore in un momento chiave della gara, non è altrettanto efficace nella fase difensiva, concedendo troppi spazi nella ripresa.

Arthur 5,5 - Non gioca con l'adeguata tranquillità e rimedia subito un'ammonizione che lo condiziona. Dal 23' s.t.: Ansu Fati 6 - Sfiora il gol nel finale con un gran tiro a giro ma non basta.

de Jong 6 - Buon piglio in mezzo al campo per la prima parte di gara, poi inizia a soffrire un po' l'agonismo degli avversari.

Vidal 5 - Qualche lampo di luce in collaborazione con Messi, ma troppo poco per lasciare il segno. Dal 19' s.t.: Busquets 5,5 - Entra per mettere ordine a centrocampo, finendo invece per deviare involontariamente nella propria porta il definitivo 3-1.

Messi 6 - E' il trascinatore silenzioso del Barcellona, si danna l'anima per fare arrivare la manovra nell'area avversaria e costruisce alcune azioni pregevoli, ma ai blaugrana manca il colpo decisivo. Il VAR gli annulla per fuorigioco il potenziale 2-3.

Suárez 6 - Gioca poco più di mezz'ora ma un pestone rimediato da Clerc lo obbliga ad uscire. Fino ad allora aveva dato peso all'attacco del Barcellona. Dal 38' p.t.: Pérez 5,5 - Entra bene ma non ha la stessa garra di Suárez.

Griezmann 5,5 - Si muove bene nel primo tempo, andando spesso a dare una mano in copertura, ma quando la partita si fa più complicata trova meno occasioni per rendersi pericoloso.