Le pagelle del Barcellona - Coutinho deludente, Piqué le prende tutte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ter Stegen 6 - Nessuna grandissima parata, ma sempre attento nelle uscite e ben posizionato tra i pali tenendo conto della proiezione del pallone.

Semedo 6 - Leggermente in affanno su Vinicius nel primo tempo. In fase offensiva però è sempre presente, si vede che è nel suo miglior momento da quando è al Barcellona.

Piqué 7 - Sbaglia poco o niente in difesa, si contraddistingue per le tante uscite aggressive su Vinicius. Sempre presente in mezz alla difesa, intercetta una miriade di palloni, praticamente le prende tutte. Pericoloso anche sui piazzati a favore grazie alle sue doti aeree.

Lenglet 5,5 - Chiusura poco decisa su Lucas Vazquez in occasione della rete del Real Madrid. Mostra un buon piede in fase di impostazione.

Jordi Alba 6 - Poco reattivo su Benzema sull'1-0 avversario, ma è da un suo movimento che nasce la rete del pareggio. Ben contenuto da Vazquez, partita difficile per lui.

Rakitic 5,5 - In discesa il livello delle sue prestazioni negli ultimi tempi, anche stasera non impressiona. Ciononostante mette a referto una traversa colpita. Dal 63' Vidal 6 - Una buona mezzora in cui dà tanta sostanza alla mediana blaugrana.

Busquets 6,5 - Detta i tempi, gestisce il pallone in maniera eccelsa, trova sempre il corridoio giusto per i compagni. Tutti vorrebbero avere un playmaker come lui.

Arthur 6 - Ben inserito nei meccanismi del Barcellona, è bravo a velocizzare spesso il gioco utilizzando le sue doti di palleggio. Qualità, ma anche una buona dose di quantità.

Malcom 6,5 - Comincia così così, poi cresce e sale in cattedra. A tratti illumina il gioco con le sue giocate. E infine trova il gol del pareggio: fortunato, ma anche freddo e preciso. Dal 76' Alenà s.v.

Suarez 6 - Il solito gran lavoro di raccordo. La squadra lavora per lui, ma spesso è lui a lavorare per il resto della squadra.

Coutinho 5 - L'unica vera bocciatura di serata. Viene spesso in mezzo al campo per giocare più palloni, ma non è lucido nello smistarli. Deludente. Dal 64' Messi 6 - Entra e viene cercato praticamente da tutti. Anche dagli avversari che lo ingabbiano.