Le pagelle del Barcellona - Fati fa la storia in un minuto, Neto è un muro

Inter - Barcellona 1-2

23' Perez (B); 44' Lukaku (I); 86' Fati (B)

Neto 7 - Ferma ripetute volte le conclusioni a botta sicura dei nerazzurri. Comincia con Biraghi, e chiude con Lautaro Martinez: nel mezzo si è arreso soltanto ad un pallone deviato. Ha fatto da muro.

Todibo 6 - Lautaro Martinez capita spesso dalle sue parti, e l'argentino è uno dei clienti peggiori, se non il più temibile tra i nerazzurri. Comincia in sofferenza, grande, ma si riprende con il trascorrere della gara. Dei tre dietro, risulterà il migliore.

Umtiti 5,5 - Fa abbastanza imbarazzo la scena in cui viene mandato al bar, e scivoloni, dal recupero grintoso di Lautaro Martinez. Stasera non è stato proprio impeccabile, il meno sicuro dei tre.

Lenglet 5,5 - Prova anche a sganciarsi in avanti quando ne ha l'occasione, ma non è assistito dalla precisione dei tempi migliori. Come quando cestina un'incredibile chance da metri due.

Wague 6 - Sulla destra lo si vede spesso e volentieri tentare di aggredire il fondo, anche se a volte si ha la sensazione che gli manchi il fiato al momento dell'ultima giocata, difficilmente azzeccata.

Vidal 6 - Possibile oggetto del desiderio nerazzurro nel mercato di gennaio, il cileno cerca di giocare a tutto campo ma non sempre è efficace. Non ha brillato ma ha messo comunque lo zampino sullo 0-1.

Rakitic 6,5 - Capace di alternare momenti di purissima, e scolastica gestione, ad attimi di panico. Sì, ma per gli avversari. Come quando semina mezza Inter palla al piede. (dal 63' De Jong 6,5 - Mezz'ora trascorsa a comandare il centrocampo, contro avversari boccheggianti. L'olandese fa capire le immense qualità di cui dispone nelle varie conduzioni palla da un fronte all'altro del campo).

Alena 6 - Personalità e voglia di fare la guerra nella sua serata milanese, anche se a volte il giovane e talentuoso centrocampista blaugrana alterna giocate interessanti e distrazioni evitabili. La somma è sei.

Firpo 6 - Si muove meno in proiezione offensiva rispetto al dirimpettaio di fascia opposta, e a volte esce sconfitto dai duelli con D'Ambrosio. Ma sull'arco dei novanta minuti non sfigura.

Griezmann 6 - Per larghi tratti di partita sembra lontano, e pare volersi limitare a passeggiare. A volte trotterella. Poi però è da un suo lampo che nasce l'azione su cui il Barcellona va avanti. (dal 63' Suarez 6,5 - L'uruguayano senz'altro regala maggior peso offensivo, e pericolosità, ai blaugrana. Fa da sponda ad Ansu Fati nell'azione che il gioiellino conclude in rete).

Perez 7 - Mossa a sorpresa di Valverde, il giovane canterano ripaga la fiducia del suo allenatore sfruttando un errore di Godin, con il quale apre le danze nella notte di San Siro. Meno freddo più tardi. (dall'85' Fati 7,5 - Ci mette appena un minuto ad iscriversi alla storia della Champions League come marcatore più giovane di sempre nella competizione. Lo fa con un tiro sontuoso che va a baciare l'angolino).