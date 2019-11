Le pagelle del Barcellona - Griezmann opaco, Messi il migliore

Risultato finale: Barcellona-Slavia Praga 0-0

ter Stegen 6 - Risponde presente quando viene chiamato in causa.

Semedo 5.5 - Vicino al gol nel primo tempo. Male in fase difensiva dove spesso si fa sorprendere.

Piqué 6 - Qualche errore ma senza conseguenze. Appare un po' svagato.

Lenglet 6.5 - Preciso e sicuro. Sbaglia davvero pochissimo.

J. Alba 5 - Spento e mai pericoloso. Esce all'intervallo. (dal 46' S. Roberto 6 - Più propositivo del compagno. Sbaglia un'occasione ghiotta per fare gol).

Vidal 6 - Quando c'è da combattere non si tira indietro. Deve crescere però in qualità. Segna un gol che poi viene annullato per offside di Messi.

Busquets 5.5 - Non la sua miglior partita. Possesso sterile e lento, mai una verticalizzazione delle sue. (dal 69' Rakitic 5.5 - Entra e si adatta al copione della partita. Possesso palla infinito e poca verticalità).

de Jong 5.5 - Per giocare nel Barcellona serve qualità e continuità. A lui oggi mancano entrambe.

Dembélé 5 - Si perde sempre sul più bello. Sembra in procinto di spaccare la partita ogni qualvolta prende palla, ma poi sbaglia sempre la scelta finale. Tiro o passaggio che sia. (dal 65' Fati 6- Entra lui e dà vitalità all'attacco blaugrana. Un 2002 che gioca ormai da veterano).

Griezmann 4.5 - Il Griezmann visto oggi è lontano parente del calciatore decisivo nelle campagne europee con l'Atletico. Abulico.

Messi 6.5 - L'unico che accende la luca. Una traversa dopo un'azione personale e altre due conclusioni da centravanti sventato per un soffio.