Le pagelle del Barcellona - Griezmann protagonista, stecca Messi

Ter Stegen 5 - L'erroraccio sul 2-2 della Real non è da lui. Non si riprende del tutto dopo quel momento.

Sergi Roberto 6 - Gara senza infamia e senza lode, non spinge tantissimo ma tiene su uno straripante Oyarzabal.

Piqué 6,5 - Non è al meglio e si vede, ciò nonostante è abile a chiudere su un buonissimo William José.

Lenglet 6,5 - Solido in chiusura, abile in disimpegno. Ottima gara del francese.

Alba 6 - Stesso discorso fatto per Piqué, si vede molto meno del solito in fase di spinta.

Dal 73' Semedo sv -

Rakitic 6 - Gran lavoro a centrocampo, tra impostazione ed anche interdizione. Sfortunato al tiro.

Dal 78' Vidal sv -

Busquets 6 - Non la sua miglor gara, e soffre non poco la velocità degli avversari. Bellissimo, però, il lob verso Messi per il gol di Suarez.

Dal 73' Alena 6,5 - Fa bene in fase di contropiede, ma non si trova mai nelle condizioni di offendere nel giusto modo.

de Jong 6 - Gara un po' anonima, ma quando ha la palla tra i piedi non sbaglia un passaggio.

Griezmann 6,5 - Vero e proprio protagonista nel suo ex stadio, sempre pericoloso e sontuoso con il tocco sotto del momentaneo pari.



Suarez 6 - Sbaglia qualche scelta di troppo oggi, con il gol che va attribuito comunque alla grande azione orchestrata da Busquets.

Messi 5,5 - Polveri bagnate, oggi tocca pochissimi palloni e sbaglia tantissimi dribbling. L'assist per Suarez è semplice conseguenza di una azione in cui la difesa avversaria era tagliata fuori.