Le pagelle del Barcellona - DivinaMessi 700, Suarez e Griezmann complici

Risultato finale

Barcellona - Borussia Dortmund 3-1 (29' Suárez, 33' Messi, 67' Griezmann - 77' Sancho)

Ter Stegen 7 - Dopo un primo tempo passato quasi da spettatore, veste i panni del super-eroe nel finale su Sancho, con una parata di categoria superiore. Poco prima era stato bravo a murare Brandt: determinante anche stasera, in qualche modo.

Sergi Roberto 6 - Si limita spesso e volentieri al compitino, visto che il compito di creare, questa sera, spetta decisamente ad altri. Ringrazia soprattutto Favre, e la sua scelta tattica di sacrificare in qualche modo la fascia sinistra, vivendo una serata tranquilla.

Umtiti 6,5 - Rientra dall'infortunio, e la sua presenza è fondamentale sull'immediato tentativo-gol di Schulz: salva sulla linea, e da lì la partita dei suoi comincia a mettersi in discesa. Manda segnali decisamente positivi.

Lenglet 6,5 - Incredibile quanta sicurezza e tranquillità riesca a trasmettere agli spettatori, figurarsi ai compagni di reparto. Si prende anche qualche rischio di troppo, ma è preziosissimo il suo lavoro nella catena difensiva di Valverde.

Firpo 6 - Ha l'ingrato compito di non far rimpiangere Jordi Alba. Ovviamente il mancino del catalano è un'altra cosa, ma il giovanotto si disimpegna tutto sommato bene. Qualche bell'intervento, una sola macchia: lascia troppo spazio a Sancho sul gol.

Rakitic 6 - Comincia decisamente male, visto che un suo disimpegno pigro per poco non manda in porta il Borussia Dortmund. Piano piano il livello della sua prestazione cresce fino alla sufficienza. Lascia il campo nel finale salutato dagli applausi del Camp Nou.

(dal 78' Vidal s.v.)

Busquets 6,5 - Nel primo tempo lo si trova più o meno in ogni zona del campo, e il fatto che i tedeschi non riescano a costruire quasi nessuna azione, gioca a favore della sua valutazione. Meno visibile nella ripresa, ma è una sicurezza.

De Jong 6,5 - Ci mette lo zampino sul secondo gol, andando ad intercettare il brutto passaggio di Hummels per innescare la catena letale Messi-Suarez. Il ragazzotto venuto dall'Olanda continua a stupire per quanta personalità abbia.

Messi 8 - Divina mente, divinamente diventa Messi solamente. La sua 700esima in maglia Barcellona è un campionario della divinità calcistica: segna, fa due assist, viene ammonito per simulazione e sfiora l'incrocio dei pali su punizione da posizione impossibile. Il mondo, almeno quello blaugrana, è suo.

Suarez 7,5 - Complice perfetto di Messi ormai da qualche anno, non può che esserlo pure questa sera. L'uruguayano sblocca le danze, dopo essersi visto annullare poco prima un gol quasi fotocopia. Poi restituisce il favore a Messi con l'assist. Meno nel vivo del gioco nel secondo tempo.

(dal 91' Wague s.v.)

Dembele 5,5 - Rimane meno di mezz'ora in campo, uscendo quasi tra le lacrime per un infortunio. Fino a quel momento, a dire il vero, non aveva troppo brillato, risultando molto impreciso su una serie di palloni potenzialmente letali.

(dal 26' Griezmann 7 - Buttato dentro quasi senza neanche scaldarsi, il francese ha un impatto molto significativo sulla partita. Già dai primi palloni si vede che è vivace, fino ad accendersi del tutto nella ripresa. Lo ferma Burki la prima volta, ma la seconda è gol).