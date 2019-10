Le pagelle del Barcellona - Il tridente fa paura. Umtiti perfetto

Risultato finale: Eibar-Barcellona 0-3

ter Stegen 6 - Spettatore per tutto il match, l'Eibar lo spaventa soprattutto con i cross che però non portano a conclusioni verso la porta.

Jordi Alba 6 - Più nervoso che altro, il terzino sbaglia come sempre piuttosto poco offrendo una prova sufficiente.

Umtiti 7 - Al ritorno in campo nel primo tempo compie un intervento fantastico per salvare i suoi di testa. Il fatto che spiovano continuamente cross in mezzo all'area e che gli attaccanti avversari non riescano a concludere mai in porta depone decisamente a suo favore. Partita perfetta del centrale blaugrana.

Lenglet 6,5 - Prestazione più ordinaria rispetto al compagno di reparto, ma sbaglia poco e chiude ogni possibile pericolo.

Sergi Roberto 6 - Partita senza lode e senza infamia del terzino blaugrana che a fine primo tempo lascia spazio a Semedo. (dal 46' Semedo 6 - Continua sulla falsa riga del compagno di squadra a cui ha preso il posto restando sempre attento e spingendo quando necessario).

Busquets 6 - Un paio di errori banali in impostazione ma come sempre fosforo e quantità al servizio dei suoi.

Arthur 6 - Partita di sostanza, con pochi errori e sempre in appoggio agli attaccanti. Con il tridente pesante il centrocampo poteva risentirne ma così non è stato. (dal 71' Vidal 6 - Offre grinta e cattiveria in una partita che però ormai aveva poco da offrire).

De Jong 6,5 - Sale di colpi nel secondo tempo e offre un paio di passaggi da lustrarsi gli occhi. Propizia più di un'occasione da rete e anche se non è sempre nel vivo del gioco impressiona per la sicurezza nelle giocate. (dal 79' Rakitic - s.v.).

Messi 7 - Mette in continua apprensione la difesa dell'Eibar nonostante spesso lo marchino in quattro. Con i compagni di reparto regalano giocate spettacolari e concrete. Sbaglia un gol non da lui nel primo tempo ma si fa perdonare segnando e regalando un pallone da spingere in porta a Suarez.

Suarez 7 - Ogni volta che tocca palla è una gioia per gli occhi. Che sia da assist-man o da rifinitore, il Pistolero è un pericolo costante.

Griezmann 7 - In gol al 13' del primo tempo con una rete da opportunista vero. Nel secondo libera Messi in area per il 2-0. Cosa si può chiedere di più ad un attaccante?