Le pagelle del Barcellona - Ingenuo de Jong, Vidal in gol

Risultato finale: Espanyol-Barcellona 2-2

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Neto 6: David Lopez e Wu Lei lo infilano nell’angolino lontano, là dove il portiere ex Fiorentina e Juventus non ci può proprio arrivare.

Roberto 5.5: Valverde lo propone da terzino destro, lo spagnolo non brilla e, anzi, è tra i più in difficoltà dei blaugrana.

Lenglet 5: Wu Lei gli scappa alle spalle, lui viene completamente messo fuori causa dal movimento del cinese. Il secondo gol è sulla coscienza del centrale francese.

Piqué 6: viene beccato continuamente dai fischi del pubblico di casa, il difensore non ci pensa e offre una gara senza grosse sbavature.

Alba 6: ottimo l’assist per Suarez, il suo è un cross al bacio. E’ l’unico, però, perché tanti degli altri effettuati sono fuori misura.

Rakitic 5: si presenta sbucciando un tiro dal limite in apertura di gara, poi non lo si vede più Valverde lo richiama in panchina dopo 45 minuti di buio per il centrocampista croato (dal 46’ Vidal 7: il suo impatto è devastante, in 13 minuti è già decisivo con il gol del sorpasso. Conte sarà sicuramente contento di vederlo in queste condizioni, il cileno è in grande forma).

Busquets 6.5: recupera un’infinità di palloni, nonostante il possesso palla sia quasi completamente di marca blaugrana. Il suo è un lavoro preziosissimo.

de Jong 4.5: un’ingenuità che è costata cara: il primo giallo ci sta per fermare una ripartenza, il secondo arrivato per una trattenuta su Calleri che poteva evitarsela. Il tutto, in una gara totalmente in ombra.

Messi 6.5: non si rende protagonista di azioni incredibili, ma quando il pallone si sa che qualcosa può sempre crearlo: non entra nei gol, ma con le giocate è comunque decisivo.

Suarez 7.5: fuoriclasse assoluto, decide lui il derby prima con un gol da bomber vero, poi con l’assist per Vidal. Due giocate da campione.

Griezmann 5: il francese passa 80 minuti a cercare una posizione che non trova mai: si contano sulle dita di una mano i palloni toccati dall’esterno (dall’80’ Semedo sv).