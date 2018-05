Le pagelle del Barcellona - Iniesta, solo grazie. Coutinho inventa il gol

Barcellona-Real Sociedad 1-0

© foto di J.M.Colomo

Ter Stegen 6 - Non ha da intervenire chissà quanto e porta a casa il clean sheet all'ultima di campionato.

Semedo 6,5 - Ha dimostrato di poterci stare eccome in questo Barcellona. Un paio di chiusure importanti, i fondamentali difensivi li ha e in Spagna conta tanto.

Piqué 6,5 - Appena può si lancia in avanti per far manforte alla manovra. In difesa è una vera e propria certezza.

Yerri Mina 5,5 - E' in odore di cessione (in prestito) e forse non è molto sereno. Si concede qualche sbavatura.

Jordi Alba 6 - La sua spinta sulla fascia sinistra non manca praticamente mai. Tanti cross al centro, va in appresione per un problema fisico ma per fortuna - visto che dovrà giocare i Mondiali - nulla di grave.

Rakitic 6,5 - Si inserisce costantemente nell'area avversaria sfiora il gol nel primo tempo con un bel colpo di testa.

Busquets 6 - Si mette in cabina di regia, come al solito, e giostra l'ipnotico possesso del Barcellona a suo piacere.

Iniesta 7 - Oggi è l'epicentro di tutto. E' la sua ultima partita, si emoziona dinanzi al tributo che gli riserva il Camp Nou. Disegna arcobaleni col suo piede. Un saluto all'illusionista, ma soprattutto un grazie per avere mostrato fino all'ultimo secondo in campo la sua immensa classe. Dall'82' Paco Alcaçer s.v.

Dembelé 6 - A volte sembra essere troppo acerbo, altre volte vola sulla fascia senza alcun timore. A tratti, momenti da sette e momenti da cinque: facile facile la media. Dal 54' Denis Suarez 6 - Entra bene, fa vedere buone potenzialità ancora una volta.

Suarez 6 - Gioca da punta centrale, da sola, e combina bene con i compagni. Non pericolosissimo come nelle giornate migliori, ma porta sempre a casa ciò che vuole.

Coutinho 7 - Gioca sulla sinistra e non sembra trovarsi a suo agio come sulla destra. Poi, però, inventa un gol con una vera e propria prodezza: risulta decisivo, mettendola dove non può mai arrivare il portiere. Dal 67' Messi 6 - Una ventina di minuti di passerella, bastano per regalare qualche bella giocata.