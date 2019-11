Le pagelle del Barcellona - Messi a sprazzi, la risolve Vidal

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ter Stegen 5.5: guarda la parabola di En-Nesyri infilarsi sotto l’incrocio, poco dopo però esce completamente fuori tempo.

Wague 6: bene quando si tratta di correre e saltare l’uomo, meno quando deve crossare o difendere.

Pique 5.5: lascia troppo spazio a En-Nesyri in occasione del vantaggio del Leganés. Nel primo tempo ne azzecca poche, nel secondo si riprende e va anche vicino al gol colpendo un palo.

Umtiti 6: più preciso e affidabile rispetto al compagno di reparto, non rischia praticamente nulla.

Firpo 6: splendido il cross per Suarez, fermato da un super Cuellar, poi l’esterno cala e non brilla più.

De Jong 5.5: fatica a farsi vedere per impostare, di certo non una prestazione memorabile per il gioiello olandese (dal 70’ Fati 6: utile per gli assalti, premiati, di ribaltare la partita)

Busquets 5.5: come tutto il Barça, va in grande sofferenza nel primo tempo. E si becca anche un giallo pesante, che lo costringerà a saltare l’Atletico Madrid (dal 57’ st Rakitic 6: fa meglio di chi sostituisce, rendendo nuovamente la manovra fluida e avvolgente)

Dembelé 5: si attarda in almeno due occasioni al tiro, facendosi rimontare dai difensori avversari. Non convince appieno.

Messi 6.5: si accende a sprazzi, ma è quanto basta: assist per Suarez, pennella anche la parabola dell’1-2 di Vidal.

Griezmann 4.5: si vede pochissimo, e quando si vede è perché sbaglia un passaggio o un controllo. La sua gara non dura nemmeno un’ora (dal 57’ st Vidal 7: è la carta giusta giocata da Valverde: entra, segna e risolve una pratica più difficile del previsto).

Suarez 6.5: un gol da bomber vero, anche se colpevolmente lasciato troppo libero. Nella ripresa viene maltrattato, lui è bravo a non perdere la calma e a non rimediare ammonizioni inutili.