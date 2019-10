Le pagelle del Barcellona - Messi come Re Mida, sempre pericoloso Vidal

Risultato finale: Barcellona-Real Valladolid 5-1

Ter Stegen 5,5 - A volte anche i più grandi sbagliano, ci ha abituato a prestazioni monstre ma stavolta sbaglia l'intervento in occasione del momentaneo pareggio di Olivas. Per il resto non viene mai chiamato in causa.

Semedo 5,5 - Non positiva la prestazione del terzino blaugrana, commette il fallo che dà il via all'azione del gol di Olivas ma spesso lascia troppi spazi che per sua fortuna non vengono concretizzati da Waldo.

Piqué 6 - Prestazione sufficiente quella del catalano, nulla da eccepire. Guardiola non si rende praticamente mai pericoloso, qualche volta prova anche la sortita offensiva per rendere più divertente la sua serata.

Lenglet 6,5 - Al primo pallone toccato scodella in porta, con la deviazione decisiva di Barba, la palla del vantaggio del Barcellona. Bene sui calci piazzati, mai chiamato in causa in fase difensiva.

Jordi Alba 6,5 - Quello che impressiona è la costanza nella progressione e nella sovrapposizione lungo la corsia di competenza, accompagna ogni azione della squadra di Valverde. (Dal 79' Sergi Roberto sv).

Vidal 7 - Una chiara risposta alle voci di mercato, Arturo c'è. Prestazione di spessore del cileno preferito a Rakitic, sull'inserimento crea grandi pericoli verso la porta di Masip fino a siglare il gol su invenzione di Leo Messi.

Busquets 6 - Gestione del pallone scolastica, nessuna nota di spicco per il mediano blaugrana che è sempre molto utile per la manovra del Barcellona. Si abbassa in fase di non possesso.

De Jong 6 - Ordinaria amministrazione per il talento olandese, nessuna grande giocata degna di nota ma gestisce bene ogni possesso. Diversi palloni centellinati per la corsa di Jordi Alba. (Dal 60' Rakitic 6,5 - Entra bene in partita, suo l'assist per il poker di Messi).

Messi 8 - Il calcio. Leo Messi dispensa giocata da extraterrestre, quando accelera diventa imprendibile per qualunque avversario. Due assist al bacio, due reti da autore. Cinquantesimo gol su calcio di punizione, una meraviglia. Nel secondo tempo in una frazione di secondo chiude l'incontro con una grande girata.

Suarez 6,5 - L'intesa con la Pulga funzione, eccome. Nel primo tempo appare dormiente, nella ripresa si vede annullare giustamente un gol e poi trasforma in oro l'assist di Messi per il pokerissimo blaugrana.

Ansu Fati 6 - Sufficienza per il coraggio e la costanza ma qualche imprecisione di troppo, il giovanissimo spagnolo specie nel primo tempo prova spesso la giocata anche azzardata. Nella ripresa va ad un passo dalla gioia personale. (Dal 63' Griezmann 6 - Qualche fiammata e nulla più per il francese).