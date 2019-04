Le pagelle del Barcellona - Messi entra e mette la firma, Dembele pigro

Risultato finale: Barcellona-Levante 1-0

Ter Stegen 6 - Pochissimo impegnato dagli avanti del Levante che si svegliano nel finale, chiude la porta a Mayoral poi quasi nel recupero viene salvato dal palo sul destro di Bardhi.

Semedo 6 - Serata abbastanza tranquilla per il laterale portoghese del Barcellona, viene puntato solo in due occasioni da Moses Simon avendo sempre la meglio. Veloce nel recuperare nei rari contropiedi del Levante.

Piqué 6 - Poco da commentare in fase difensiva, il Levante fa fatica a superare la metà campo. Nessuna apprensione per il centrale del Barcellona che si limita al compitino.

Lenglet 6 - L'ex Siviglia prende subito le misure a Mayoral che non crea molti grattacapi. Dopo pochi minuti poteva apporre la sua firma sul match, il colpo di testa termina di un soffio a lato.

Jordi Alba 6,5 - E' il difensore più incisivo del campionato, dote che ha affinato con le numerose e preziose sovrapposizioni. Dal suo mancino partono tantissimi traversoni interessanti per i compagni.

Rakitic 6 - Partita sufficiente per il centrocampista croato, leggermente a velocità ridotta rispetto alla abitudini. Prova a dare una scossa al suo match con un destro a giro che mette i brividi a Fernandez.

Vidal 6,5 - Non comincia benissimo, commette qualche errore in fase di costruzione della manovra. Cresce con il passare dei minuti, di testa poi firma l'assist vincente per la rete di Messi.

Arthur 6 - Meno appariscente rispetto al solito ma ha la grande intuizione di mandare in porta Coutinho. Il brasiliano comunque non sbaglia un passaggio, quasi tutti azzeccati come sempre. (Dal 74' Busquets sv).

Dembelé 5 - Pigro e poco incisivo, qualche accelerazione e nulla più. In più di un'occasione fa infuriare Suarez, prova speso la giocata personale senza successo. (Dal 85' Sergi Roberto sv).

Suarez 6 - Nel primo tempo è quasi imprendibile, cerca di battere a rete ma trova sulla sua strada un Fernandez in grande spolvero. Nel secondo tempo gioca a ritmi minori dopo il vantaggio di Messi.

Coutinho 7 - Senza dubbio il migliore in campo del Barcellona nella prima metà di partita. Calcia spesso in porta, fermato prima da Aitor Fernandez e poi dalla traversa su punizione. Preservato in vista della Champions. (Dal 46' Messi 7 - Non gioca dall'inizio, il risultato non si sblocca e Valverde lo manda in campo. Risultato? Due uomini messi a sedere, mancino in rete e titolo al Barcellona. Sempre decisivo).