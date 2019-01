Le pagelle del Barcellona - Messi illumina, Piqué è provvidenziale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

ter Stegen 7 - Clean sheet, ancora, e il merito è tutto suo. Per un tratto della partita la difesa va un po' in affanno e ci pensa lui a tenere il vantaggio con due o tre interventi importanti.

Semedo 7 - Cresciuto anche in fase difensiva, era lì che bisognava fare un passo in avanti. Poi ha il grande merito di aprire le danze e ciò che sorprende nell'azione del gol è che, seppur col sinistro, calcia con tanta tranquillità. Consapevolezza dei propri mezzi.

Piqué 6,5 - La faccia di ter Stegen quando Piqué salva sulla linea, a porta sguarnita, è quella di tutti i tifosi. Il centrale blaugrana compie un miracolo che vale quanto un gol. A volte in ritardo, ma quell'intervento è più importante di ogni altra cosa nel computo totale di questo match, giocando ai punti come nella box. Dicasi provvidenziale.

Lenglet 6,5 - Gara tatticamente perfetta. Sa sempre quando andare in marcatura preventiva, seguendo i giocatori del Girona fino alla metà campo avversario se serve. Non c'è Umtiti, ormai da tempo, ma lui non lo fa sentire neanche un minuto. Dal 78' Vermaelen s.v.

Jordi Alba 6,5 - Non senza esitazioni in fase difensiva, ma poi parlano i numeri offensivi che coprono anche i difetti: settimo assist in campionato, il migliore di tutta la Liga.

Rakitic 6 - Comincia male, combina sempre con un tempo di gioco di ritardo rispetto ai compagni. Pian piano cresce, gioca meglio, ci prova anche da fuori, ma è ben lontano dalle sue giornate migliori.

Busquets 5 - Fa fatica ad entrare in partita con la testa. Perde qualche pallone sanguinoso sulla trequarti, risente della marcatura asfissiante di Granell e finisce per toccare pochi palloni buoni. Per di più è spesso nervoso, chissà per colpa di chi. Dall'83' Sergi Roberto s.v.

Vidal 5,5 - Gioca troppo al buio, alza poco la testa e sbaglia un paio di palloni in uscita. Non da dimenticare, ma abbastanza sottotono la sua prova. Dal 58' Arthur 6,5 - Entra bene e favorisce il gol del 2-0 con il lancio che illumina l'azione.

Messi 7,5 - Fa ciò che serve il giocatore più talentuoso al mondo, dimostrando di saper essere umile. Illuminante con pochi tocchi, senza strafare. Viene in mezzo al campo e per un tempo fa praticamente solo il rifinitore, ma difficilmente si vede in giro qualcuno farlo così bene. Poi decide che è il momento di chiuderla e ci pensa lui: controllo e tocco sotto, decimo gol nelle ultime sette partite di Liga. Basta altro?

Suarez 6 - Nel primo tempo attacca poco lo spazio, ma quando lo fa crea sempre una palla gol. Stavolta non timbra il cartellino e non eccelle, ma è sicuramente sufficiente.

Coutinho 5,5 - Di solito la sua prestazione fa leva sulle sue qualità tecniche. Oggi gli vengono meno anche quelle. Sciupa una gran palla gol nella prima mezzora e sbaglia i dosaggi di tutte le rifiniture. Nella ripresa migliora, prende fiducia, si sacrifica anche in fase di ripiegamento.