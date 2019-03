Le pagelle del Barcellona - Messi incanta, male Sergio Busquets

Risultato finale: Barcellona-Olympique Lione 5-1.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ter Stegen 6 - Non subisce nessun tiro nello specchio del primo tempo, si limita a gestire quei pochi palloni che spiovono in area. Nella ripresa rischia qualcosa, ma non ha nessuna colpa sul gol di Tousart.

Roberto 6 - Solita partita di consistenza per l'esterno blaugrana, quando trova spazio affonda e diventa un attaccante aggiunto, che fa sempre comodo ad una squadra come quella di Valverde. (Dall'83' Semedo s.v.).

Piqué 7 - Una piccola leggerezza sul gol subito, ma poi non si fa mai sorprendere. Bene anche in lettura, è lui a calare il poker che regala la certezza matematica della qualificazione.

Lenglet 6.5 - Gioca con moltissima intelligenza, non sbaglia praticamente nulla. Bene anche nella gestione dell'ammonizione, pecca sulla lettura del gol, ma una sbavatura durante tutto il match può starci.

Alba 6 - Prova ad accelerare sulla corsia sinistra e quando trova spazio diventa devastante: sta dominando in questa stagione, dai quarti in poi può essere decisivo.

Rakitic 6.5 - I suoi inserimenti fanno la differenza in mediana, prova la conclusione a ripetizione e diventa un bel problema per il centrocampo transalpino.

Busquets 5.5 - Forse uno dei meno propositivi in fase di possesso, nel momento no del Barcellona perde troppi palloni. Uno dei pochi che non arriva alla sufficienza.

Arthur 6.5 - La sua densità e il suo dinamismo diventano un gran problema in quella zona di campo. Si è inserito alla grande nello scacchiere dei blaugrana e si vede il suo apporto in fase offensiva. (Dal 73' Vidal 6 - Buon approccio in campo, non sbaglia praticamente nulla da quando entra).

Messi 9 - C'è poco da fare, quando sente la musica si esalta e diventa un alieno. Sono stati coniati tantissimi soprannomi per questo fenomeno, oggi lo chiameremo "Il Professore": sale in cattedra, insegna calcio a tutti. Anche ai suoi compagni.

Suárez 7 - Tanti movimenti senza palla, ma soprattutto abnegazione e voglia di segnare. Gioca una gara di sacrificio, tutte le azioni pericolose partono dai suoi piedi.

Coutinho 6.5 - Oltre al gol non combina molto, anche se si muove parecchio tra le linee senza palla. Meglio nel primo tempo, nella ripresa cala molto. (Dal 70' Dembélé 7 - Entra e dà la sua imprevedibilità. Carattere a parte, è un giocatore pazzesco).