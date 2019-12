Le pagelle del Barcellona - Messi Re Mida, Suarez gol da urlo

Risultato finale: Barcellona-Maiorca 5-2.

© foto di J.M.Colomo

ter Stegen 7 - L'assist al 7' per Griezmann direttamente sul rinvio è un presagio di come si svolgerà la serata. Sventa con la mano di richiamo il potenziale 4-3 del Maiorca.

Sergi Roberto 6,5 - Si lascia sovrastare in occasione del raddoppio del Maiorca ma è l'unica sbavatura evidente in una gara ben amministrata. Pungente anche in fase offensiva.

Piqué 6,5 - Usa tutta la sua esperienza per contenere al meglio le iniziative avversarie.

Lenglet 6 - Difettosa la marcatura su Budimir in occasione del gol del Maiorca, è il meno brillante nella catena difensiva blaugrana.

Junior Firpo 6,5 - Non è mai troppo sbilanciato in avanti, copre con attenzione il suo settore di competenza limitando efficacemente gli avversari.

Rakitic 7 - Diverse sue intuizioni mettono gli attaccanti in condizione di fare molto male al Maiorca. Vivace. Dal 27' s.t.: Aleñá n.g. - Entra con fin troppa foga in un finale che ha poco da dire.

Busquets 6,5 - E' il cuore pulsante della manovra del Barcellona, quasi tutti i fraseggi sulla trequarti avversaria lo vedono protagonista.

de Jong 7 - Pregevole l'azione nello stretto che porta al gol di Suarez. E' particolarmente ispirato ed è a tratti incontenibile. Dal 19' s.t.: Vidal 6,5 -Porta più fisicità nel centrocampo blaugrana, non facendo mancare l'adeguato supporto alla manovra.

Messi 8 - Fresco del suo sesto Pallone d'Oro, delizia il pubblico del Camp Nou con tre gol che i tifosi del Barcellona ricorderanno a lungo. Re Mida.

Suárez 7,5 - Il suo colpo di tacco al 43' vale da solo il prezzo del biglietto ma, non contento, serve un assist a Messi e coglie un clamoroso palo.

Griezmann 7 - Apre le danze con una gran cavalcata in contropiede coronata da un pallonetto a scavalcare Reina. Non brilla quanto gli altri compagni di reparto ma è comunque prezioso per la manovra offensiva. Dal 42' s.t.: Carles Perez n.g. - Solo una manciata di minuti a partita ormai finita, riesce comunque a sfiorare il gol.