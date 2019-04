Le pagelle del Barcellona - Messi superstar, bene anche Coutinho

Risultato finale: Barcellona-Manchester United 3-0

© foto di J.M.Colomo

Ter Stegen 6.5 - Dove non arriva lui c'è la traversa. Per il resto una buona partita, bravo nel finale su Sanchez.

Sergi Roberto 6.5 - Spinge con continuità, bene in particolare nel primo tempo, ma De Gea gli dice di no. (Dal 72' Semedo 6 - Al piccolo trotto nel finale )

Piqué 6 - Non è sempre è lucido negli interventi, parte male, poi si riprende.

Lenglet 6.5 - Meno errori rispetto al compagno e anche più chiusure efficaci.

Jordi Alba 6 - Sfiora il gol, ma non lo trova. Si batte per due, ma non è lucidissimo.

Busquets 6.5 - Se hai un problema chiedi a lui! Bravo sia in fase di possesso palla che di recupero. Il solito professore in mezzo al campo.

Rakitic 5.5 - Il suo lavoro in entrambe le fasi vive più di ombre che di luci. Sfiora il gol, ma De Gea gli dice di no. Meglio nella ripresa.

Arthur 6.5 - Ormai è parte integrante della squadra, sale di tono con il passare dei minuti. (Dal 72' Vidal 6 - Utile al possesso palla.)

Messi 8 - Fa sembrare facile cose molto difficili. Due tunnel agli avversari che diventano gol, poi una continua pericolosità appena prende palla. Un privilegio vivere nell'era in cui ha giocato.

Suarez 5.5 - Continua il digiuno di gol in questa Champions League. Tende ad estraniarsi, senza lasciare il segno. Nella ripresa si fa perfino ammonire per proteste.

Coutinho 7 - Si decida più alla fase di raccordo con la mediana che all'attacco, ma al Barcellona sta diventando giocatore totale. Nella ripresa una perla dalla media distanza. (Dall'81' Dembele s.v. - )