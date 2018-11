Le pagelle del Barcellona - Prima gioia per Malcom, male Sergi Roberto

Ter Stegen 6 - Pochi interventi per il portiere tedesco che si cimenta, come sempre, anche palla al piede. Incolpevole sul gol.

Sergi Roberto 5,5 - Dalla sua parte Perisic spinge con insistenza riuscendo anche al cross in troppe occasioni.

Piqué 6,5 - Sempre puntuale nelle chiusure all’interno dell’area di rigore, anticipa spesso Icardi con precisione.

Lenglet 5,5 - Preciso anche nell’impostazione del gioco dalle retrovie, ma un Icardi non deve mai girarsi all’interno dell’area di rigore.

Jordi Alba 6 - Lascia pochissimo spazio d’azione a Politano chiudendo la strada sulla sua corsia. Si fa vedere anche in area nerazzurri con tagli pericolosi.

Rakitic 6 - Arpione un gran numero di palloni a centrocampo, accompagnando spesso l’azione offensiva. Vicino al gol nella seconda frazione di gara.

Sergio Busquets 6 - E’ il metronomo blaugrana, sceglie sempre il tempo giusto del passaggio al compagno.

Arthur 6,5 - Mette sempre pressione sul portatore di palla di turno, fa tantissima quantità in mezzo al campo (Dal 73’ Vidal 6 - Fischiato dal pubblico di San Siro, partecipa all’azione blaugrana).

Coutinho 6,5 - Quando ha uno spiraglio cerca la conclusione verso la porta difesa da Handanovic.

Suarez 6,5 - Il duello con Skriniar è di alto livello, crea una miriade di palle gol specialmente nel primo tempo ma non è fortunato.

Dembélé 6 - Va a fiammate ma quando è in modalità “on” mette in luce ottime giocando creando pericoli alla difesa nerazzurra (Dall’80’ Malcom 6,5 Neanche cinque minuti dal suo ingresso e trova il colpo da biliardo per il suo primo gol in blaugrana).