Le pagelle del Barcellona - Sempre Messi. Prima da incubo per Lenglet

Risultato finale: Barcellona-Girona 2-2

Ter Stegen 6 - Imprendibili le reti di Christian Stuani, prova a far gli straordinari su Portu ma non è assistito da un impeccabile linea difensiva.

Semedo 6,5 - Finalmente una prova convincente del terzino portoghese, Piqué lo cerca spesso in sovrapposizione e lui c'è sempre. Da questo asse nasce la prima rete del Barcellona.

Piqué 6,5 - Mezzo voto in meno per l'errore che porta al pareggio di Stuani, troppo morbido su Portu. Per il resto è il regista arretrato del Barcellona siglando poi anche la seconda rete dei blaugrana con un perfetto colpo di testa.

Lenglet 4,5 - Da valutare la volontarietà o meno della gomitata a Pons, fatto sta che alla prima da titolare con la maglia del Barcellona si prende il rosso diretto lasciando i suoi in dieci per quasi tutta la gara.

Jordi Alba 5,5 - Meno convincente rispetto al solito, trova pochi spazi per affondare con continuità lungo la corsia mancina.

Arthur 5,5 - Comincia abbastanza bene il giovane brasiliano suggerendo spesso il passaggio per i compagni, cala con il passare dei minuti e non spreca la grande occasione fornitagli dal tecnico Valverde. (Dal 58' Rakitic 5 - Entra in campo e tocca pochissimi palloni, non l'apporto che sperava Valverde).

Busquets 5,5 - Si limita al palleggio elementare in mezzo al campo, a volte è in ritardo nel contrasto. Non una grande partita dal punto di vista tecnico per lo spagnolo.

Vidal 6,5 - Buona prestazione per il guerriero cileno, lotta in mezzo al campo e si forgia anche dell'assist in occasione della prima rete di Leo Messi. (Dal 58' Coutinho 6 - Si vede nel finale quando scocca un destro che termina di poco a lato del palo della porta di Bono).

Messi 7 - L'argentino non delude mai anzi illumina. Sigla la rete del vantaggio del Barcellona, si beve con facilità mezza difesa del Girona poi soltanto la traversa gli nega la gioia della tripletta.

Suarez 6 - La nota positiva è che ha fame da vendere, vuole vincere la partita fin dall'inizio. Ha poche occasioni per colpire anche per la buona guardia della difesa del Girona.

Dembele 5 - Qualche piccolo sprint in avvio di gara poi il nulla, si nasconde dietro le maglie della difesa del Girona e non riesce ad incidere. Sacrificato per l'ingresso di un difensore. (Dal 46' Umtiti 6 - Si nota poco in fase difensiva, spesso in area avversaria per creare pericoli sui calci piazzati).