Le pagelle del Barcellona - Solo Leo Messi. Coutinho impalpabile

Risultato finale: Valencia-Barcellona 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ter Stegen 6 - Non si esibisce in parate degne di nota, dopo soli due minuti subisce il tap-in di Garay senza responsabilità. Per il resto diventa tutto ordinaria amministrazione.

Semedo 6 - In fase di spinta è sicuramente uno dei profili più attivi della partita, qualche lacuna di troppo in fase difensiva subendo le giocate di Cheryshev che lo mette in difficoltà.

Piqué 5 - In flessione lo spagnolo, appare spesso disattendo nei momenti di grande carica del Valencia. Da un suo tocco fortuito nasce anche il vantaggio dei padroni di casa firmato da Garay dopo soli due minuti di partita.

Vermaelen 5,5 - Dimostra qualche fragilità, l'ex difensore della Roma non convince a pieno sostituendo Umtiti. Quando viene puntato nell'uno contro uno viene spesso lasciato sul posto da Batshuayi.

Jordi Alba 6,5 - Un motorino lungo la corsia mancina, opera quasi da ala aggiunta per tutta la partita. Meglio di Coutinho in fase offensiva ed è tutto dire, sempre pericolosi i suoi traversoni in area di rigore.

Rakitic 6,5 - Il motore del centrocampo del Barcellona, si conferma tra i migliori centrocampisti d'Europa con una prova di sostanza e qualità. Compone un buon asse sulla corsia di destra con il rampante Semedo.

Busquets 5 - Serata da dimenticare per il mediano blaugrana, il primo segnale arriva al secondo minuto quando si dimentica di Garay che tutto libero firma il vantaggio del Valencia. Va incetta di palloni persi in mezzo al campo.

Arthur 6 - Un piacere quando prende palla e la gestisce a testa alta, baricentro basso e tanta tecnica ma pecca in personalità. Osa poco e predilige le giocate elementari, ha ancora qualcosa da affinare alla prima esperienza europea. (Dal 88' Rafinha sv).

Messi 7 - Sempre il solo il dieci ad illuminare il gioco del Barcellona. Nel buio del primo tempo estrae il colpo del pareggio con un mancino secco e chirurgico. Tutte le iniziative della squadra di Valverde portano la sua firma.

Suarez 5,5 - Si ferma all'assist vincente per Messi, prova a sgomitare in area di rigore ma perde tanti duelli con la difesa del Valencia. Stranamente non calcia praticamente mai verso la porta di Neto.

Coutinho 5 - Appare abbastanza nervoso, torna in posizione avanzata all'altezza del tridente. Appare abbastanza nervoso, gioca tanti palloni ma non si rende mai pericoloso dalle parti di Piccini che fa un figurone. (Dal 84' Dembele sv).