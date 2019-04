Le pagelle del Barcellona - Spiccano Alena e Suarez

Risultato finale: Alaves-Barcellona 0-2

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ter Stegen 6 - Primo tempo inoperoso, quasi lo stesso nella ripresa.

Semedo 6 - Sta basso, spinge poco, ma rimane ordinato fin quando rimane in campo. (Dal 70' Alba 6 - Poco da segnalare nello spezzone di gara sul terreno di gioco.)

Pique 6 - Solita superiorità tecnica e tattica. Alle volte tende a strafare, ma c'è e sbaglia pochissimo.

Umtiti 6 - Forse un po' arrugginito. Tiene botta in particolare nella prima parte.

Sergi Roberto 6 - Ci mette buona volontà, ma non sempre perfetto. Si mette in evidenza soprattutto nella ripresa.

Vidal 5.5 - Decisamente sotto tono. Convince poco nella prima parte, un errore vistoso nella ripresa, prova a rimediare, ma non è fortunato.

Busquets 6 - Solito metronomo in mediana: tanti palloni recuperati, velocizza e diminuisce l'intensità del gioco a proprio piacimento.

Alena 7 - Bella gara, non solo per il gol. Riprende posizioni nelle gerarchie di Valverde. Convincente in mediana.

Dembele 6 - Poteva far di più, ma si fa vedere solo a tratti, più ombre che luci. (Dal 61' Messi 6.5 - Non trova il gol, ma in mezz'ora illumina la gara con la sua classe.

Suarez 7 Bella gara non solo per il gol dal dischetto, ma per la grinta e la cattiveria messa in ogni azione che lo ha visto protagonista.

Coutinho 6.5 - Più diligente, meno scintillante, ma il brasiliano è sempre più redditizio: giocate intelligenti, pochi fronzoli.