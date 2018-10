Le pagelle del Barcellona - Suarez affamato, Rafinha rompe l'equilibrio

Risultato finale: Barcellona-Inter 2-0

© foto di J.M.Colomo

Ter Stegen 6 - Nel primo tempo, nonostante rischi di subire un gol da Icardi e Vecino, non viene praticamente mai chiamato in causa. Durante la ripresa salva sul tiro-cross di Politano, poi fa ordinaria amministrazione.

Sergi Roberto 6 - In fase difensiva non è un granché, Perisic quando può lo salta senza grossi problemi; quando si spinge in avanti, invece, punge la retroguardia nerazzurra. Cala un po’ nella ripresa.

Piqué 6.5 - Semplicemente perfetto, non sbaglia praticamente nulla in fase di contenimento. Serata più che tranquilla per il leader difensivo dei catalani.

Lenglet 6.5 - Qualche sbavatura nel primo tempo, ma per sua fortuna Icardi non ne approfitta. Sfiora anche la gioia personale in un paio di occasioni, ma trova sulla sua strada due grandi riflessi di Handanovic.

Jordi Alba 7 - Come un motorino instancabile, fa avanti e indietro senza sosta. L’Inter non lo impensierisce più di tanto, allora può giocare qualche metro più avanti per cercare di offrire ulteriori soluzioni nella metà campo avversaria. Il gol è la ciliegina sulla torta.

Busquets 6.5 - Perno centrale del centrocampo blaugrana, non lo scopriamo certo oggi. Solita gran partita di qualità e quantità, detta i tempi e sbarra le vie centrali a Borja Valero.

Rakitic 6.5 - Meno preciso rispetto al solito, ma tutto sommato gioca una buona partita. Manca un po’ negli inserimenti senza palla, complice anche l’attenzione in mediana di Vecino e Brozovic. Cresce nella ripresa e firma l’assist per il gol di Jordi Alba.

Arthur 6.5 - Praticamente un cecchino, precisione chirurgica. Non sbaglia un passaggio, sa sempre cosa far con il pallone tra i piedi anche quando è spalle ai compagni. L’erede di Busquets? Forse. Nuovo top-player? Sicuramente. (Dal 77’ Vidal s.v.)

Rafinha 7 - Come nel più classico dei casi, segna il gol dell’ex. Mostra rispetto ai suoi vecchi tifosi senza esultare, anche perché a Milano ha lasciato un pezzo di cuore. Tarantolato, ha voglia di fare e dimostrare: prestazione ottima. (Dal 72’ Semedo 6 - Buon impatto col match nei minuti finali.)

Coutinho 6 - Fa da collante tra centrocampo ed attacco, anche se spesso calpesta i piedi di Rafinha. Non è trascinatore come al solito, ma dà il suo solito contributo alla causa. (Dall’88’ Munir s.v.)

Suarez 7 - Si muove molto, senza Messi prova a prendere la scena. Nell’uno contro uno non riesce quasi mai a sfondare, ma i campioni come lui hanno il colpo sempre in canna: l’assist per Rafinha è qualcosa di semplicemente meraviglioso, l’essenza del calcio.