Le pagelle del Barcellona - Suarez bocciato, Messi quasi. Piqué sontuoso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ter Stegen 6,5 - Spesso plastico, interviene anche coi piedi ed è attento nelle uscite. Il Real Madrid tira tanto in porta e se lo 0-0 tiene il merito è anche suo.

Semedo 5,5 - Il primo tempo è appannaggio del Real Madrid e da quel lato lui soffre sia Isco che Mendy. Qualche sgroppata offensiva, ma è troppo poco. Dal 55' Vidal 6 - Buon impatto sul match, si dà da fare per tutto il secondo tempo. Di malumore non ce n'è, come avevano vociferato Oltreoceano alla vigilia.

Piqué 7 - Semplicemente sontuoso. Nei primi minuti salva il Barça sulla linea, più volte ci mette una pezza in area, svettando sugli avversari.

Lenglet 6,5 - Impeccabile, al pari del collega, ma meno decisivo per una questione di episodi. Tuttavia quando la palla passa dalle sue parti, potete starne certi, la prende lui.

Jordi Alba 6 - Meno esplosivo del solito, eppure quando i cross partono dal suo piede sono sempre insidiosi per la difesa del Real Madrid. Sufficiente.

Sergi Roberto 6 - Sia da centrocampista che da terzino la sufficienza la porta a casa. Ha i tempi per giocare in mezzo e la corsa per fare il terzino. Completo.

Rakitic 5,5 - In cabina di regia non detta sempre i tempi giusti, ma la qualità non manca. Troppo impacciato in alcune situazioni.

De Jong 5,5 - Si vede meno del solito. Meglio nella ripresa che nel primo tempo, combina con i compagni ma non eccelle.

Messi 5,5 - Lotta su ogni pallone, anche fisicamente tiene i duelli. Quando può prova a salire in cattedra. Ma segnatevi la data perché per la prima volta in stagione cicca un tiro facile facile dal limite dell'area piccola.

Suarez 5 - Tra gli uomini offensivi è quello che si vede meno. Troppo nervoso, chiede falli per contatti minimi e si intestardisce in qualche dribbling di troppo. Bocciato.

Griezmann 6 - E' l'ago della bilancia a livello tattico. Il suo spirito di sacrificio è apprezzabile, ripiega praticamente sempre per dare una mano, perché di fatto è l'unico che può farlo tra i tre là davanti. Dall'83' Ansu Fati s.v.