Le pagelle del Barcellona - Suarez inventa, in gol anche Vidal

Barcellona-Alaves 4-1 (14' Griezmann, 45' Vidal, 56' Pons, 70' Messi, 75' Suarez)

Ter Stegen 5.5 - Non ha molto lavoro da compiere nel primo tempo, nella ripresa compie qualche uscita senza senso che rischia di complicare la serata di gran calcio dei blaugrana.

Sergi Roberto 6 - Prestazione poco convincente in fase di spinta, si vede meno rispetto alle scorse gare. È pur vero che Vidal dalla sua parte spinge molto, ma può dare qualcosa di più in avanti. (Dall'85' Semedo s.v.).

Piqué 5.5 - Forse i ritmi bassi in difesa lo distraggono e nella ripresa rischia di fare una frittata sul pallone in profondità degli ospiti. Deve mantenere alta la concentrazione anche in gare così semplici.

Umtiti 6 - Non si muove bene sull'inserimento di Pons e lascia troppo spazio al giocatore ospite. Come il compagno di reparto deve fare più attenzione in . momenti simili, in cui i ritmi si abbassano troppo.

Alba 6 - Un paio di buone giocate, quando Griezmann si accentra lui prova sempre ad inserirsi. Non forza mai la scelta, anzi, gioca con la solita intelligenza tattica.

Vidal 7 - Nel primo tempo domina, quando si inserisce diventa impossibile da marcare. Gran gol nel finale di primo tempo, nella ripresa cala un pochino per la mancanza di condizione.

Busquets 6.5 - Sin dai primi minuti inizia a pennellare calcio, la poca pressione da parte dei centrocampisti avversari è un invito a nozze per uno dei giocatori con maggiore qualità. (Dal 79' De Jong s.v.).

Alena 5 - Forse uno dei pochi sotto la sufficienza, spesso sbaglia la scelta dell'ultimo passaggio. Il gol dell'Alaves arriva per una sua disattenzione in fase difensiva.

Messi 7.5 - Ogni volta che si accende diventa pericoloso, ormai gli aggettivi per questo giocatore sono terminati. Da applausi il gol, messo a segno in mezzo a cinque giocatori.

Suarez 8 - Tre assist e una rete su rigore, gentilmente concesso dall'amico Leo Messi. Partita di gran classe e sacrificio, sta giocando a livelli incredibili: con un attaccante simile il Barcellona può puntare in alto. (Dall'85' Perez s.v.).

Griezmann 7 - Gran bel gol dopo pochi minuti a sbloccare il match, poi si nasconde un po' troppo tra le maglie degli ospiti. Complessivamente gioca comunque una gran gara, si muove molto senza mai dare punti di riferimento.