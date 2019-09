Le pagelle del Barcellona - ter Stegen deciviso, Griezmann irriconoscibile

Risultato finale: Borussia Dortmund-Barcellona 0-0

ter Stegen 8 - Migliore in campo e decisivo in almeno in 4 occasioni. Para un rigore a Reus in un duello tutto tedesco andato avanti per l'intero match.

Semedo 4.5 - Nacho e Hakimi lo irridono più volte. L'intervento sul rigore è veramente troppo ingenuo per uno che gioca nel Barcellona.

Piqué 5.5 - Soffre il dinamismo e la verve di Alcacer. Gli va bene che oggi la mira dei tedeschi non è delle migliori.

Lenglet 5 - Sempre in difficoltà. Spesso costretto al fallo per fermare gli avanti di Favre.

Alba 6 - Prestazione sufficiente fino a quando non viene messo k.o. da un risentimento muscolare. (dal 41' S. Roberto 5 Fa rimpiangere Jordi Alba. Partita insufficiente, specialmente in fase di spinta)

Arthur 6 - Uno dei pochi positivi del Barcellona. Fa bene le due fasi e cerca di gestire al meglio tutti i palloni.

Busquets 5.5 - Idee poco chiare e troppi errori di misura. Non siamo abituati a vederlo nelle sue prestazioni.(dal 60' Rakitic 5 - Delude anche lui non entrando mai in partita)

de Jong 5.5 - Meglio da mezzala che da play. Quando si sposta al centro il Borussia prende il sopravvento.

Fati 4.5 - Già sostituire Messi è un'impresa. Se poi hai 16 anni e gli occhi di tutto il mondo puntato addosso la montagna diventa insormontabile. Male, ma ha tutte le giustificazioni del caso. (dal 60' Messi 5 - Non sta ancora bene e si vede. Gioca quasi da fermo e non bastano un paio di serpentine per arrivare alla sufficienza. Come per Fati, ha tutte le giustificazioni del caso)

Suarez 4.5 - Si nota per un unico spunto sulla destra. Per il resto impalpabile.

Griezmann 4 - Che fine ha fatto lo splendido attaccante ammirato nell'Atletico di Simeone. Tocca pochissimi palloni e nessuno in zona pericolosa.