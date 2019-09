Le pagelle del Barcellona - ter Stegen, piedi da regista. Brilla De Jong

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ter Stegen 7,5 - Miracoloso su Mata, spaziale sull'assist verso Suarez con il mancino - lui che è un destro -. Cosa chiedere di più?

Sergi Roberto 6 - Prova senza infamia né lode per il duttile centrocampista, che contiene bene Cucurella andandoci giù duro alle volte.

Piqué 5,5 - Mezzo punto in meno per il disimpegno che per un pelo non regala il vantaggio al Getafe: non si può rischiare un palleggio dentro la propria area con gli attaccanti in agguato.

Lenglet 5 - Meritava un 6,5 per la gara disputata, ma un 4,5 per l'espulsione davvero inutile. Ottima partita, comunque, prima del rosso.

Junior Firpo 6 - Meriterebbe un 5 per il primo tempo e un 7 per il gol segnato: media perfetta per una gara in chiaroscuro.

De Jong 7 - Fa quello che vuole a centrocampo: recupera, imposta e lancia i compagni telecomandandoli da casa sua. La leggenda Xavi sarà sicuramente fiera di lui.

Busquets 6,5 - Gara rognosa, come suo solito. Fa bene a mordere le caviglie avversarie, coi giocatori del Getafe che dopo un po' vedono palesarsi il timore nel proprio animo.

Dal 79' Rakitic sv -

Arthur 6,5 - Altra gara ricca di sostanza e qualità: mezzo punto in meno per aver fallito, seppur da lontano, il gol dello 0-3 con Soria abbondantemente fuori dai pali.

Griezmann 6 - Si vede meno di tutti quest'oggi, ma la sua sola presenza permette a Perez di giocare decisamente più libero.

Dal 75' Semedo 6 - Controlla bene la fascia a tutto campo, accompagnando la partita verso la sua fine.

Suarez 7 - Un gol, almeno altre due nitide occasioni per raddoppiare. Gran gara per il Pistolero, che decide di diventare uno degli MVP odierni.



Perez 6,5 - Mette lo zampino sul gol dello 0-2, costringendo Soria a ribattere sui piedi di Firpo. Ottima prestazione e sangue freddo da veterano.

Dall'87' Todibo sv