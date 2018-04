Le pagelle del Bayer - Brandt prende per mano i suoi, Tah un muro

Risultato finale: Lipsia-Bayer Leverkusen 1-4

Leno 6.5 - Nulla può sul gol del Lipsia, tiene però alta l'attenzione sui palloni che arrivano dalla sua parte. Ottimo il riflesso su Ilsanker nel finale

L. Bender 6.5 - Avvincente il duello con Forsberg, qualche difficoltà in più su Werner. In fase di spinta è però molto incisivo (Dal 68' Jedvaj 6 - Dà il suo contributo rendendosi anche pericoloso in zona gol).

Tah 7 - Provvidenziale la sua chiusura nel primo tempo su Poulsen. Non sbaglia un colpo in difesa e si fa vedere anche sui calci piazzati in difesa.

S. Bender sv - Sfortunato è costretto a lasciare il campo dopo un quarto d'ora per problema fisico (Dal 19' Retsos 7 - Entra in campo con il piglio giusto lottando su ogni pallone, sigla il gol del 3-1 con un preciso diagonale).

Wendell 6 - Non è una serata facile per lui specialmente quando Werner accelera palla al piede. Più ordinato nella ripresa. Costretto a lasciare il campo sorretto dai massaggiatori dopo uno scontro con Klostermann (Dal 63' Henrichs 6.5 - Entra bene in partita andando a sfiorare anche il quinto gol per i suoi.).

Baumgartlinger 6.5 - Grande densità in mezzo al campo, chiama Gulacsi alla respinta d'istinto nelle prime battute del match.

Aranguiz 6.5 - Ringhia addosso alle caviglie dei centrocampisti del Lipsia ricorrendo anche alle maniere forti.

Brandt 7 - Il migliore in campo. Sempre nel vivo dell'azione, viene cercato dai suoi compagni e dai suoi piedi nascono azioni pericolose. Suo il gol del 2-1.

Havertz 7 - Pareggia i conti con una conclusione al volo da applausi. Accompagna l'azione della sua squadra facendo un buon gioco fra le linee.

Bailey 6 - Quando tenta l'accelerazione viene spesso stoppato dalla difesa del Lipsia. Da una sua cavalcata nasce però la rete che riequilibra il match. Ripresa positiva.

Volland 6.5 - Perno centrale dell'attacco rossonero, fa a sportellate con i difensori giocando molto per la squadra.