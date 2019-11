Le pagelle del Bayer - Eurogol di Bender, che scavetto di Aranguiz!

Lokomotiv Mosca-Bayer Leverkusen 0-2

Hrádecky 7,5 - Il suo miracolo nel primo tempo su An. Miranchuk evita il pareggio dei russi che avrebbe cambiato l'inerzia della partita.

Retsos 6,5 - Prima da titolare in Champions: gioca con sicurezza, calma e qualità.

Tah 6,5 - Puntuale e preciso nelle chiusure.

Bender 7 - Come il suo compagno, gara positiva che viene anche impreziosita dall'eurogol dello 0-2: un sinistro al volo che si spegne sotto l'incrocio dei pali opposto.

Wendell 5,5 - Deve ringraziare il suo portiere che impedisce a Miranchuk di segnare l'1-1 su un suo errore in area. A parte ciò, la prova è sufficiente.

Aranguiz 7 - La sua rapidità spesso fa la differenza in mezzo al campo. Delizioso lo scavetto per l'assist a Bender in occasione dello 0-2.

Demirbay 6,5 - Legge e capisce tutte le giocate prima di tutti. Sfiora il gol con una splendida punizione.

Bellarabi 5,5 - Poco ispirato, fa il suo compito senza trovare il guizzo (dal 77' Alario s.v.)

Volland 6 - Gioca a tutto campo nel primo tempo, poi va a fare il centravanti nella ripresa. Non ha palle giocabili per fare la differenza.

Diaby 6,5 - Crea un diversi pericoli a sinistra. La sua gara è in crescendo fino a 10' dalla fine, quando comincia ad accusare segni di stanchezza.

Bailey 5,5 - Mai veramente nel vivo di gioco. Alterna spunti a scelte sbagliate (dal 46' Baugartlinger 6,5 - Entra col piglio giusto nell'intervallo. Tiene la squadra molto corta.)