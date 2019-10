Le pagelle del Bayer Leverkusen - Bellarabi ci prova, l'attacco non punge

Risultato finale: Atletico Madrid-Bayer Leverkusen 1-0

Hradecky 6 - Per poco non combina un pasticcio nel primo tempo quando si fa sfuggire per un attimo la sfera dalle mani. Non ha colpe sul gol subito.

Weiser 5.5 - Soffre le sgroppate continue di Lodi e spesso è costretto a rimanere agganciato ai due centrali.

Tah 5.5 - Un Diego Costa non in particolare spolvero gli facilita il compito, ma si perde Morata insieme al suo compagno di reparto e la leggerezza è fatale.

Bender S. 5.5 - Potrebbe probabilmente fare di più nell’occasione che porta al vantaggio dell’Atletico. Morata stacca completamente solo in area. Dal 90’ Dragovic SV.

Bender L. 6 - Il capitano è costretto a fare i conti con l’esuberanza di Trippier, ma non sfigura e se la cava in diverse circostanze.

Bellarabi 6 - Si fionda con ferocia negli spazi. Mostra grande carattere, ma spesso si ritrova isolato.

Baumgartlinger 5 - Sullo 0-0 ha un’occasione che fa tremare il Wanda Metropolitano, ma non riesce a sfruttarla a dovere. Nella ripresa scompare completamente dal match.

Demirbay 5.5 - La sua qualità è una delle armi a cui si aggrappa la squadra di Bosz. Avrebbe spazio e tempo per rendersi più pericoloso di quanto in realtà riesce a fare. Dall’84 Alario SV.

Amiri 6 - Si muove molto e prova in contropiede ad approfittare dello spazio concesso dagli avversari ma non viene talvolta assecondato dai compagni.

Volland 5 - Chiuso nella morsa dei centrali dell’Atletico, viene servito poco e non riesce a pungere.

Havertz 5 - Non una grande gara da parte di quello che è comunque considerato uno dei migliori talenti del panorama europeo. Non riesce a ritagliarsi una zona di campo nella quale dare fastidio all’Atletico. Dal 76’ Paulinho SV.