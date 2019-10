Le pagelle del Bayer - Si salva solo Hradecky, l'attacco non punge

Risultato finale: Juventus-Bayer Leverkusen 3-0

Hradecky 6,5 - Nulla può sui gol della Juve. Risponde con reattività ad una conclusione a giro dello stesso Pipita e nella ripresa di Ronaldo in due occasioni.

Weiser 5,5 - Schierato da Bosz per il forfait di Lars Bender. In difesa soffre le avanzate bianconere. In attacco è poco preciso.

Tah 4,5 - Da un suo rinvio sbagliato nasce il gol di Higuain. L’attaccante argentino lo fa ammattire.

S. Bender 5 - Si prende qualche rischio di troppo, in affanno anche lui come tutta la retroguardia. Fa passare il pallone per il 3-0 di Ronaldo.

Wendell 5 - Cuadrado dalla sua parte attacca con costanza e non sempre riesce a porre un freno al colombiano.

Aranguiz 5,5 - Gioca troppo in orizzontale appoggiandosi al suo compagno di reparto Baumgartlinger senza creare pericoli (Dall’84’ Sinkgraven sv).

Baumgartlinger 5 - Qualche imprecisione di troppo nella fase di impostazione, perde palloni che potrebbero costare caro ai suoi.

Havertz 5 - La difesa della Juventus gli crea grattacapi e lui riesce a rendersi poco pericoloso.

Demirbay 5 - Il primo squillo del match porta la sua firma ma poi cala col passare dei minuti (Dal 46’ Amiri 5,5 - Più frizzante rispetto al suo predecessore ma poco pericoloso).

Volland 4,5 - Il capitano del Bayer viene cercato spesso ma finisce per sbattere sul muro eretto da Cuadrado.

Alario 4,5 - I palloni giocabili non sono molti, viene stretto nella morsa di De Ligt e Bonucci (Dal 68’ Paulinho 6 - Crea l’unica vera occasione da gol mettendo alto di poco)