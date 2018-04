Le pagelle del Bayer - Tah in affanno, Leno evita un passivo maggiore

Risultato finale: Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 2-6

Leno 6 - Vede palloni arrivare dappertutto, prova a metterci una pezza in occasione dell'azione del vantaggio parando molto bene su Muller. Nel finale evita un passivo peggiore con due ottime parate su Hummels e Robben.

L. Bender 6 - Riapre il match con un colpo di testa nel primo tempo, crolla nel finale sotto i colpi di un grande Bayern.

Tah 4.5 - Tiene in gioco Lewandowski, che disturba la visuale di Leno, sul gol di Javi Martinez e si dimentica di Muller in occasione del 3-1.

S. Bender 5 - Sfiora il pareggio chiamando Ulreich alla grande parata, nella ripresa cala come tutta la difesa ma per merito del Bayern.

Retsos 5 - Prestazione da dimenticare del terzino. Sempre in ritardo sia su Kimmich che su Robben sulla fascia di competenza. Si trova in mezzo fra la porta e Lewandowski sul gol del 2-0 (Dal 46' Bailey 6 - Sigla il gol del 5-2 con uno splendido calcio di punizione a giro).

Baumgartlinger 5 - Insegue l'avversario di turno non mollando mai un centimetro, cala vistosamente nel finale come tutta la squadra (Dal 63' Alario 5.5 - Non dà l'apporto sperato nella fase offensiva).

Aranguiz 5 - Recupera una buona dose di palloni, si vede però pochissimo nel supporto alle punte.

Brandt 5 - Kimmich chiude bene su di lui, non compie grandissimi spunti anche se c'è il suo zampino sul 2-1 di Lars Bender.

Havertz 5 - Fa poco lavoro in fase di raccordo fra il centrocampo e l'attacco. Chiuso sempre dagli avversari.

Bellarabi 6 - E' il più attivo del reparto offensivo rossonero. Chiama sempre Alaba e Rafinha agli straordinari e impegna seriamente Ulreich nella ripresa (Dal 67' Henrichs 5.5 - Entra a risultato ormai acquisito, perde il duello con Muller nel 6-2).

Volland 5.5 - La retroguardia del Bayern chiude molto bene su di lui, prova a fare a sportellate e sfiora la rete del pareggio nella ripresa.