Le pagelle del Bayern - Attacco impreciso, Lewandowski sbaglia tanto

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 1-2

Neuer 7 - Non ha eccessive colpe sui due gol del Leverkusen. Salva invece il Bayern a inizio ripresa con un intervento mostruoso su un rigore in movimento, senza pressione, di Amiri. Chiude nel finale la propria porta anche a Diaby.

Pavard 5,5 - In ritardo nella diagonale sullo 0-1 di Bailey. Osa poco quando c'è da spingere.

Martinez 5,5 - A campo aperto va in difficoltà contro la rapidità e l'agilità degli avversari (dall'81' Thiago s.v.)

Alaba 6,5 - Pronti via mette Gnabry davanti al portiere avversario con un filtrante rasoterra di 50 metri. Prova positiva.

Davies 5,5 - Devastante nella metà campo offensiva, mentre in fase difensiva ogni tanto mostra delle lacune.

Goretzka 6,5 - Il primo squillo lo fa registrare a inizio secondo tempo con un colpo di testa su punizione. Sempre sul gioco aereo, dopo un angolo, colpisce il palo nel finale.

Kimmich 6 - Quasi sempre schermato, trova delle difficoltà. Quando riesce a giocare senza marcatura dà velocità al Bayern.

Muller 7 - Torna al gol con un sinistro dal limite dell'area. Bravo a svariare su tutto il fronte offensivo (dal 69' Coutinho 6,5 - Entra bene col piglio giusto. Propizia l'espulsione di Tah che avrebbe potuto sterzare la gara.)

Gnabry 5 - Non lo prendono mai ma sbaglia davvero tanto, troppo, sotto porta: non solo a livello tecnico, ma anche sul piano delle scelte. L'ultima chance gli capita nel finale, sempre dentro l'area, ma il suo destro non centra neanche lo specchio. Da annotare il palo centrato in pieno dopo pochi minuti, quando il parziale era ancora di 0-0.

Lewandowski 5 - La macchina dal gol polacca (27 centri totali già) oggi si è però inceppata: ha almeno 2-3 occasioni per calciare da dentro l'area, ma non le sfrutta. Nel finale non è fortunato perché di testa prende la traversa.

Perisic 5 - Ha un paio di buone occasioni per segnare, ma è impreciso. A ridosso dell'intervallo L. Bender, con una scivolata prodigiosa, gli nega la gioia del gol che avrebbe fatto visto che stava depositando la palla in porta con il più facile dei tap-in senza l'estremo difensore avversario (dal 70' Coman 5,5 - Dà un contributo inferiore a quello di Coutinho.)