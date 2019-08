Le pagelle del Bayern - Coman imprendibile, Lewandowski mostruoso

Risultato finale: Schalke 04-Bayern Monaco 0-3

Neuer 6,5 - Lo Schalke manca di precisione nelle conclusioni ma il portiere della nazionale tedesca non si lascia mai sorprendere dagli avversari.

Hernandez 6,5 - Controlla con sicurezza e spesso innesca le ripartenze del Bayern direttamente dalla linea difensiva. (Dal 32' s.t.: Martinez 6 - Una manciata di minuti nel finale, senza particolari sussulti.)

Süle 6,5 - Salva il risultato in scivolata impedendo a Stambouli di riaprire i giochi nel finale di primo tempo. Non abbassa mai la guardia.

Pavard 6 - Qualche imprecisione, soprattutto nei contrasti, ma nel complesso una prestazione di sostanza.

Alaba 6,5 - Trova, soprattutto nella ripresa, spazio per gli inserimenti fin nel cuore dall'area, e rifornisce gli attaccanti con diversi cross invitanti.

Muller 7 - In continuo movimento, è l'elemento di imprevedibilità nell'attacco a orologeria del Bayern. Gioca tantissimi palloni e non si tira indietro quando si tratta di fermare le ripartenze avversarie. (Dal 12' s.t.: Coutinho 6 - C'era grande attesa per l'esordio del brasiliano, ma al suo ingresso la partita è già ben indirizzata verso la vittoria del Bayern e l'apporto dell'ex Barcellona si limita a qualche giocata interessante.)

Kimmich 6,5 - Agisce come perno basso del centrocampo garantendo un costante dialogo con la difesa. Da il là ad alcune azioni pericolose, in particolare innescando gli esterni.

Tolisso 6,5 - Si distingue per il duplice lavoro sia come rifinitore, sia come attaccante aggiunto con alcune conclusioni che tengono in apprensione Nübel.

Gnabry 6 - Molto attivo nella prima parte di gara, va progressivamente ad allentare la pressione sulla sua fascia di competenza. (Dal 13' s.t.: Perisic 6 - Kovac lo manda in campo appena dopo il raddoppio per rinfoltire la mediana del Bayern e mantenere il risultato. Obiettivo raggiunto, con anche un guizzo nel finale per Lewandowski che per poco non frutta il 4-0.)

Lewandowski 7,5 - Nel primo tempo tocca relativamente pochi palloni, ma riesce a risultare comunque decisivo. Bastano 50 minuti per stendere lo Schalke con due calci da fermo. Il terzo è un classico gol da veterano dell'area di rigore. In 180' minuti è già a quota 5. Monstre.

Coman 7 - Serve a Lewandowski un perfetto assist per chiudere i giochi, e tiene in costante apprensione la retroguardia dello Schalke con le sue accelerazioni sulla fascia. Guadagna il rigore dell'1-0, dimostrando di essere una vera spina nel fianco per gli avversari.