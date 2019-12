Le pagelle del Bayern - Coutinho clamoroso, Lewandowski doppietta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Neuer 6 - Spettatore non pagante per quasi tutta la durata dell'incontro, non ha colpe sul missile di Rashica per il momentaneo 0-1.

Pavard 6 - Fa partire un'infinità di traversoni dalla corsia di destra: spesso pecca di precisione, non riuscendo mai ad offrire il pallone giusto a Lewandowski.

Boateng 5 - L'esperienza, per un difensore centrale, non basta. E lo dimostra il duello perso dal tedesco con Rashica nell'azione che ha portato al vantaggio ospite. Poco in luce, resta in campo per un tempo. (Dal 46' Perisic 6.5 - Il croato di proprietà dell'Inter contribuisce a cambiare la partita in positivo. Assist-man per il 6-1 di Coutinho)

Alaba 6 - Confusionaria la retroguardia del Bayern, l'austriaco è tra i principali protagonisti di diversi passaggi a vuoto della difesa di Flick ma, nella ripresa, offre un grandissimo pallone a Coutinho (per il 3-1) e il suo voto si alza notevolmente.

Davies 6 - Spinge meno del previsto sulla fascia sinistra del campo, complice la buona prestazione dell'esterno del Werder Lang.

Goretzka 5 - Si vede pochissimo. Unico flash della sua partita? Un destro deviato dalla difesa avversaria sul finire del primo tempo. (Dal 70' Muller 6.5 - Il grande escluso tra i titolari, entra a modo suo. Come? Con l'assist per il 4-1 di Lewandowski e la marcatura del 5-1)

Kimmich 6.5 - Dai suoi piedi nasce l'azione che porta all'1-1 del Bayern: autore di una grandissima verticalizzazione per Gnabry. Inizia a centrocampo, finisce il match da terzino: abile in entrambi i ruoli.

Thiago Alcántara 5.5 - Lo spagnolo non partecipa alla goleada bavarese: non conclude mai verso la porta, limitandosi ad osservare i compagni regalare spettacolo al pubblico dell'Allianz Arena.

Gnabry 6.5 - Offre l'assist per il primo gol di Coutinho, successivamente cerca di prendersi una gioia personale ma manca l'appuntamento col decimo centro in stagione.

Lewandowski 7.5 - Torna a segnare in Bundesliga dopo un'astinenza di oltre un mese: il polacco firma una meravigliosa doppietta che lo lancia a quota 29 centri in stagione. Fenomeno.

Coutinho 9 - Promosso praticamente a pieni voti, il giocatore brasiliano di proprietà del Barcellona si rende protagonista di un pomeriggio incredibile: tre reti e due assist. Partecipa a cinque dei sei gol realizzati dal Bayern e si prende la standing ovation. Assurdo! (Dall'82' Singh s.v.)