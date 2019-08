Le pagelle del Bayern - Difesa disastrosa, male anche Lewandowski

Risultato finale: Borussia Dortmund-Bayern Monaco 2-0.

Neuer 6 - Si inventa un paio di parate su Reus nel primo tempo, sui due gol subiti può fare poco. Compie un paio di uscite da matita rossa, deve assolutamente ridare sicurezza a tutto il reparto.

Kimmich 5 - Non gioca come sa fare e tolta qualche occasione da gol non capitalizzata combina davvero poco. Nel finale gestaccio su Sancho, il pestone era da cartellino rosso.

Boateng 5 - Troppi errori in fase difensiva, sembra la brutta copia del giocatore che abbiamo visto anche con la nazionale tedesca. Distratto e poco efficace, deve cambiare ritmo.

Sule 5 - Concede troppo come tutta la difesa, non riesce mai a prendere le giuste misure a Paco Alcacer. Dalle sue parti si passa troppo facilmente.

Alaba 5.5 - Nel primo tempo è attento e concede poco, nella ripresa perde il ritmo e lascia spazio agli affondi del Dortmund. (Dal 70' Sanches 5.5 - Non dà quel cambio di passo sperato da Kovac, deve assolutamente migliorare nell'impatto con la sfida).

Thiago Alcántara 4.5 - Gara da dimenticare, tutte le azioni pericolose passano da suoi errori in fase di impostazione. Giornata no, si vede dai palloni persi dopo i primi minuti di gioco. (Dall'80' Pavard s.v.).

Tolisso 6 - Nel primo tempo si inserisce bene e crea qualche problema, nella ripresa arretra troppo e si vede di meno. Rimane comunque uno dei migliori in campo per il Bayern.

Muller 6 - Uno dei più propositivi nella prima frazione, ma nessuno lo segue. Nella ripresa si divora un gol già fatto, ma nel complesso gioca una buona gara. (Dal 66' Davies 5.5 -Si vede pochissimo, non riesce a contenere le giocate dei padroni di casa).

Goretzka 5.5 - Un paio di inserimenti, poi il nulla. Riesce ad arrivare alla conclusione in un due occasioni, ma non trova lo specchio della porta.

Coman 5 - Diverse accelerazioni nel primo tempo, poi si perde e non trova più lo strappo giusto per creare problemi al Dortmund. Non sta bene fisicamente, ma nemmeno dal punto di vista della concentrazione.

Lewandowski 5 - Assente ingiustificato, si vede pochissimo durante tutto il match. Lo servono poco, ma anche lui fa di tutto per rimanere nascosto tra le maglie della difesa avversaria.