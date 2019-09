Le pagelle del Bayern - Gnabry decisivo, Alcantara superficiale

Risultato finale: Paderborn-Bayern Monaco 2-3

Neuer 6 - Poco può fare sulle due reti del Paderborn. Per il resto fa buona guardia sulle conclusioni avversarie.

Pavard 6 - Si tiene basso nella prima parte, anche nella ripresa non è molto intraprendente preferendo la pulizia negli interventi difensivi.

Sule 6.5 - Tiene a bada Michael e compagni. Prestazione grintosa soprattutto nel finale rovente.

Boateng 6.5 - Buona coppia difensiva con Sule. Gioca d'anticipo e rilancia appena può l'azione. Si esalta negli ultimi minuti.

Hernandez 5.5 - Si limita al compitino, fuori dopo un tempo. (dal 46' Davies 6 - Tiene bene la posizione.)

Alcantara 5 - Gioca con sufficienza, per poco non realizza un comico autogol. (dal 46' Martinez 6.5 - Più concentrato del suo connazionale, gioca a tutto campo. Grintoso e attento fino all'ultimo).

Kimmich 6 - Tanti palloni recuperati, cala alla distanza.

Gnabry 7.5 - Il migliore in campo. Non solo il gol e per l'assist, ogni tocco è un pericolo per gli avversari.

Coutinho 6.5 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, giusto premio il gol segnato nella ripresa.

Coman 6 - Meno appariscente rispetto agli altri compagni d'attacco. Si vede poco nei momenti chiave.

Lewandowski 6 - Porta a casa la sufficienza solo per il gol realizzato nel finale che dà i tre punti ai suoi, ma fino ad allora era da 5 pieno con annesso clamoroso errore sotto porta. (dall'82' Muller s.v. - )