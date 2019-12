Le pagelle del Bayern - Gnabry decisivo, Zirkzee predestinato

© foto di Imago/Image Sport

Neuer 6 - Comincia a "lavorare" nelle fasi finali del primo tempo. Non può nulla sul gol di Grifo, ma salva il Bayern in svariate occasioni.

Kimmich 6.5 - Spesso in difficoltà contro Grifo e il suo subentrato Borrello, ma quando spinge non dà scampo a nessun avversario sulla corsia di destra. Tantissimi traversoni sui quali, però, è spesso mancata la precisione.

Pavard 6 - Poco chiamato in causa, porta a termine il tradizionale compito da centrale difensivo senza eccedere.

Alaba 6 - Cerca il gol ad inizio ripresa, Flekken si salva. Salvo qualche imprecisione, se la cava bene nella sua zona di competenza.

Davies 6 - Realizza l'assist per l'iniziale vantaggio di Lewandowski, seminando il panico sulla fascia sinistra prima di scaricare verso il "bomber" polacco.

Muller 6.5 - Solita prestazione di spessore per il numero 25, che non resta in campo per novanta minuti ma fa in tempo a mostrare tutte le sue qualità. (Dal 63' Martinez 5.5 - Rientrato dalla squalifica, rischia tantissimo a 10' dal termine in un contrasto dubbio con Petersen all'interno dell'area di rigore)

Thiago Alcántara 5.5 - Ha abituato a prestazioni di livello decisamente più alto, proprio per questo motivo quanto fatto questa sera dallo spagnolo non può essere ritenuto sufficiente.

Coutinho 5.5 - Dopo la tripletta contro il Werder Brema, si concede una serata di "riposo". Non mancano le occasioni da gol nel primo tempo; alla ripresa, invece, assiste da spettatore. (Dal 90' Zirkzee 7 - Al secondo pallone toccato, realizza la prima rete in carriera in Bundesliga. Ad appena 18 anni e alla seconda presenza stagionale: predestinato)

Gnabry 7.5 - Al centro di ogni azione orchestrata dal Bayern, si vede annullare un gol per la posizione irregolare di Lewandowski. Sforna l'assist per l'1-2 di Zirkzee e, pochi istanti più tardi, mette la firma sul terzo sigillo bavarese che gli consente di raggiungere quota dieci centri stagionali.

Lewandowski 6.5 - Apre le marcature per il Bayern, sfiorando più di una volta il gol del raddoppio. Flekken e qualche imprecisione, però, gli negano il secondo "bis" consecutivo dopo quello di sabato.

Perišić 6.5 - Il trentenne croato di proprietà dell'Inter crea tantissimo ed è tra i principali protagonisti del rush finale. Sufficienza più che meritata per il numero 14, schierato da Flick nel tridente d'attacco con Gnabry e Lewandowski.