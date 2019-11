Le pagelle del Bayern - Lewa indirizza il Klassiker, Perisic entra bene

Risultato finale: Bayern Monaco - Borussia Dortmund 4-0

Neuer 6 - Nel primo tempo il portiere, e capitano, dei bavaresi si limita a fare puramente da spettatore: neanche un intervento, né un tentativo del Dortmund verso la sua porta. Idem per la ripresa, se non quando è graziato da Alcacer.

Pavard 7 - Si sgancia spesso sulla destra quando vede che c'è campo. In una di queste circostanze, al minuto 18, serve l'assist al bacio sulla testa di Lewandowski. Prosegue nell'arco dell'intero incontro a produrre pericoli: grande partita.

Martinez 6 - Poco impegnato, il difensore spagnolo si mette in evidenza solamente - si fa per dire - nell'azione in cui Alcacer si divora un gol. Quantomeno il suo tocco ha contribuito a sporcare l'effetto del pallone.

Alaba 6 - Compone la coppia di centrali non di ruolo con Javi Martinez, che questa sera si disimpegna alla grande. Importante il contributo dell'austriaco nel palleggio e nel permettere ai suoi una linea di pressione alta. Solo un po' troppo falloso.

Davies 6,5 - Dalla sua parte c'è un cliente sgradito come Sancho, ma il giovanissimo americano lo ferma sempre puntualmente. Compie un bel passo in avanti nella scuola per diventare un terzino del futuro.

Kimmich 7 - Semplicemente illuminante il lancio con il quale innesca l'azione del raddoppio bavarese, ad indirizzare sensibilmente i destini del match. Prestazione di livello, pecca solo nell'ammonizione ricevuta all'ultimo minuto di gioco.

Goretzka 6 - Da ex Schalke sente particolarmente l'incontro, e infatti nell'inizio sembra davvero troppo nervoso. Man mano che il tempo passa, e la gara prende l'indirizzo giusto, anche lui si assesta. Prima di lasciare il campo, applaudito. (dal 72' Thiago Alcantara 6 - Entra quando la sfida è già ben indirizzata: potrebbe pure andare in gol, ma Hummels lo anticipa e finisce lui nel tabellino, anche se dal lato sbagliato).

Gnabry 7 - Festeggia a vuoto nel primo tempo, perché il suo gol viene annullato. Zwayer gli toglierebbe anche quello di inizio ripresa, ma il VAR smentisce la chiamata arbitrale e assegna la rete. (dal 70' Coutinho 6 - Prova giusto un paio di giocate significative nei venti minuti a lui concessi. Non sembra in grandissimo spolvero, ma si guadagna comunque la sufficienza).

Muller 7 - Fa 500 con il Bayern, e viene premiato prima della partita. Trova modo di festeggiare anche per la sua prestazione, con un bel doppio assist: serve Gnabry e Lewandoski per la seconda e terza rete. Al termine di una prova generosissima.

Coman 6,5 - Accentratore del gioco bavarese, difficilmente una manovra offensiva dei suoi non passa dai piedi del francese ex Juve. Cerca anche la rete con un paio dei suoi bolidi dalla distanza, ma difetta in precisione. Ottima prova comunque. (dal 75' Perisic 6,5 - Si inserisce molto bene nella partita, tenendo viva la palla sul 3-0, e causando indirettamente l'autogol finale di Hummels grazie ad un tiro-cross molto pericoloso).

Lewandowski 7,5 - Già dai primi palloni si intuisce che è in buona serata, e porta l'immediata conferma segnando in tuffo di testa, ed indirizzando il Klassiker, al primo tentativo verso la porta. Si fa intenerire poco prima dell'ora di gioco davanti a Burki, ma trova comunque la doppietta personale più tardi.