Le pagelle del Bayern - Lewa spietato, Robben in formato super

Risultato finale: Bayern Monaco-Benfica 5-1

Neuer 6 - Nell'unico vero tiro in porta subisce la rete del Benfica, per il resto si gode una serata abbastanza tranquilla dimenticando i brutti pomeriggi di Bundesliga.

Rafinha 6 - Non comincia benissimo, richiamato minacciosamente da Orsato per una serie di interventi in ritardo. Meglio nella ripresa, prestazione ordinata senza però strafare lungo la corsia destra.

Sule 6 - Nulla da eccepire nella partita del gigante tedesco, mai veramente messo in difficoltà dagli avanti lusitani. Serata quasi da spettatore non pagante, non riesce a rendersi pericoloso nei calci piazzati in proprio favore.

Boateng 5,5 - Poteva fare qualcosa in più nell'azione che ha portato al gol Gedson Fernandes, sorpreso e poco concentrato sulla giocata del giovane del Benfica che rimane l'unica pecca della sua discreta prestazione.

Alaba 7 - Solita spinta costante lungo tutta la corsia mancina, dialoga e si intende a memoria con Ribery tanto da servirgli l'assist del pokerissimo bavarese. In fase difensiva è un gioco da ragazzi per l'austriaco invece fronteggiare uno spento ed impalpabile Rafa Silva.

Muller 6,5 - Non riesce a timbrare il cartellino nella facile serata dell'Allianz Arena, sfiora la gloria personale di testa chiamando alla grande parata Vlachodimos. Per il resto i suoi inserimenti senza palla risultano imprevedibili per i portoghesi. (Dal 81' Jeong sv).

Kimmich 7 - Il calciatore che ogni allenatore vorrebbe avere in squadra, terzino o centrocampista di contenimento cambia poco per il tedesco. Dal suo destro nascono anche i due assist per i colpi di testa vincenti di Lewandowski.

Goretzka 5,5 - Il meno in palla della formazione di Niko Kovac, non va alla stessa velocità dei compagni. Si perde Gedson Fernandes sull'azione del gol del Benfica, fatica ad entrare nel vivo del gioco bavarese.

Robben 7,5 - Trentaquattro anni e non sentirli, prestazione super dell'ala olandese. Nella prima occasione si beve tre avversari e scarica in rete il pallone del vantaggio, sigla il raddoppio con la sua tipica giocata rientrando sul mancino. Imprendibile come pochi, scatenato davanti ai propri tifosi. (Dal 72' Renato Sanches 6 - Gestisce qualche pallone senza strafare, entra a partita ormai finita).

Lewandowski 7,5 - Quando sente l'aria di Champions League si esalta, firma una doppietta e sono più le reti segnate che le presenze in questa edizione. Infallibile di testa, anticipa due volte Conti e non perdona sui traversoni al bacio di Kimmich. Cinico e letale.

Ribery 7 - Quando punta l'avversario pochissime volte sbaglia, trova dalle sue parti un marcatore abbastanza ostico come André Almeida. A tratti si accende e crea scompiglio nelle retroguardia lusitana, prima di lasciare il campo ha il tempo di firmare il quinto gol del Bayern. (Dal 79' Wagner sv).