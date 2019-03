Le pagelle del Bayern - James, tripletta e spettacolo. Coman imprendibile

Risultato finale: Bayern Monaco-Mainz 6-0

Neuer 6 - Spettatore non pagante all'Allianz Arena, non subisce mai un tiro in porta da parte degli avanti del Mainz. Rischia all'inizio di combinare un pasticcio rinviando su Boetius ma si salva.

Kimmich 6,5 - Partita più semplice del previsto per tutto il Bayern, ne giova anche il terzino tedesco che non fa mai mancare la sua spinta continua lungo la corsia di destra sfornando numerosi traversoni.

Sule 6 - Ordinaria amministrazione per il gigante della retroguardia bavarese, un gioco da ragazzi contenere un Mateta al cui mancano i rifornimenti. Sui palloni alti è sempre presente.

Boateng 6 - Stesso discorso per il compagno di reparto, non si fa mancare anche qualche strappo palla al piede interessante. Fa partire l'azione che porta alla doppietta di James Rodriguez.

Alaba 7 - Una festa quella dell'Allianz Arena, non partecipa in termini di gol ma è il suo l'assist decisivo che sblocca la partita. Pallone con il contagiri per Lewandowski che sblocca il punteggio. Sempre pericoloso lungo l'out mancino. (Dal 59' Davies 6,5 - Viene schierato alla ricerca del primo gol, servito. Sfrutta la respinta di Muller ed è la prima rete in Bundesliga).

Goretzka 7 - Intelligente come pochi, doti nell'inserimento fuori dal comune. Si costruisce l'azione dal quale arriva la prima rete di James Rodriguez. Non si fa mancare anche la battaglia, è però un duello impari con gli avversari.

Thiago Alcantara 6,5 - In alcune occasioni stupisce quando mette da parte il fioretto, conquista un pallone e dà il via all'azione della rete di Coman. Per il resto distribuisce palloni con intelligenza e raziocinio.

Muller 6,5 - Manca soltanto il suo nome nella festa del gol bavarese, l'attaccante tedesco viene schierato lungo la corsia destra e nei primi minuti soffre la marcatura di Niakhaté. Una ripresa in crescendo, regala qualche giocata degna di nota e riconquista la sfera del terzo gol di James.

James Rodriguez 8 - Una giornata da ricordare sicuramente per il colombiano, contro il Mainz arriva la prima tripletta in Bundesliga dopo il biennio in Germania. Fantasia al potere questo pomeriggio, due reti da centravanti e una inventata con il suo solito mancino imprendibile per ogni portiere. (Dal 74' Rafinha sv).

Coman 7,5 - Nella goleada del Bayern Monaco non poteva mancare la sua firma, quando parte palla al piede è praticamente imprendibile. Mette a ferro e fuoco la corsia mancina, da grande campione la rete con il destro a giro sul secondo palo. (Dal 66' Ribery 6 - Gestisce i minuti restanti fino alla fine, accelerazioni discrete lungo la fascia).

Lewandowski 7 - Dopo soli tre minuti è già sotto la curva del Bayern Monaco per festeggiare il gol che apre le danze, gol da attaccante puro. Si rende pericoloso in tante altre occasioni, da un destro nasce anche la rete di Davies.