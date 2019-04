Le pagelle del Bayern - Lewandowski da record, Muller trascinatore

Risultato finale: Bayern Monaco-Borussia Dortmund 5-0

© foto di Imago/Image Sport

Neuer 6 - Pomeriggio tranquillo per il capitano dei bavaresi, quasi mai chiamato in causa da un Borussia piuttosto spuntato.

Kimmich 6,5 - Ordinato, concede pochi spazi agli avversari e sbroglia senza patemi le situazioni più insidiose nell'area del Bayern.

Süle 6 - Costituisce con Hummels una diga di grande efficacia a difesa di Neuer. Diligente.

Hummels 7 - Sblocca la partita con un perfetto colpo di testa in elevazione e sfiora altre due volte la marcatura. Rapace in attacco, una sicurezza in difesa.

Alaba 7 - Trova spesso il varco giusto per far male al Borussia, pregevoli i suoi dialoghi in velocità con Coman e Gnabry.

Muller 7 - Chirurgico nel servire assist ai compagni, svaria su tutto il fronte e non dà punti di riferimento. C'è del suo nelle reti del 3-0 e 4-0. Trascinatore.

Dal 35' s.t.: Sanches n.g. - Prende il posto di Muller con l'atteggiamento giusto.

Martinez 7 - Gran tempismo ed intuizione per il gol del 3-0, non lascia scampo a Bürki e chiude virtualmente i giochi con 45' di anticipo.

Dal 32' s.t.: Goretzka n.g. - Solo una manciata di minuti in un finale ormai scritto.

Thiago Alcántara 6,5 - Fondamentale la sua precisione sui calci piazzati, che sono l'arma in più del Bayern per non concedere respiro agli avversari.

Gnabry 7,5 - Inizialmente meno attivo, con il passare dei minuti trova sempre maggiori spazi per inserirsi e mettere in crisi la difesa del Borussia. Realizza il 4-0 a fine primo tempo e per tutta la ripresa si incarica di tenere alta la pressione offensiva del Bayern.

Lewandowski 8 - Sono ormai stati usati tutti gli aggettivi possibili per il bomber polacco che con la doppietta di oggi totalizza il record di 201 reti in Bundesliga. Trova sempre i tempi e gli spazi giusti per ricevere i suggerimenti dei compagni e costringere Bürki agli straordinari. Spietato.

Coman 7 - Pressione inesauribile sulla fascia sinistra, ingaggia un duello personale con Piszczek e ne esce vincitore.

Dal 24' s.t.: Ribery 6,5 - Propositivo, entra e schiaccia subito sull'acceleratore.