Le pagelle del Bayern - Lewandowski implacabile, Perisic incisivo

Risultato finale Stella Rossa-Bayern Monaco 0-6

Neuer 6 - All'87' tocca il suo primo pallone, neanche può considerarsi una vera parata. Spettatore non pagante per tutti i novanta minuti al Marakanà di Belgrado.

Pavard 6.5 - Un treno sulla fascia destra, propositivo nel proiettarsi in avanti e col cross facile. Come l'assist al bacio per la tripletta di Lewandowski.

Martinez 6 - Non corre il benché minimo rischio per tutta la gara, che si trasforma in poco più di un allenamento per il difensore. (Dal 69' Kimmich 6 - Entra a risultato già acquisito e regala qualche accelerata delle sue).

Boateng 6 - Puntuale, preciso e per niente indaffarato. L'altro centrale del Bayern ha vita facile e non gli serve mettere in piazza la sua esperienza.

Davies 6.5 - Schierato ancora da terzino sinistro, ormai si è abituato al ruolo e lo svolge al meglio. Viste le caratteristiche, si spinge con costanza in avanti.

Thiago Alcántara 6.5 - Gli basta poco per gestire il centrocampo e la manovra di gioco, libero com'è dalla pressione avversaria. Detta con il giusto ritmo i tempi.

Goretzka 7 - Sfrutta alla perfezione il cross di Coutinho per staccare di testa e infilare il vantaggio sotto al sette. Sfiora la doppietta con un tiro al volo murato dal portiere.

Tolisso 7.5 - Una prestazione completa. Inserimenti tra le linee, passaggi in profondità. In più l'assist per il tris, il gol nel finale come ciliegina e pure una traversa colpita.

Coutinho 7 - Cerca la conclusione personale in un paio di occasioni, ma soprattutto confeziona l'assist per Goretzka e dà il via all'azione del tris tedesco. (Dal 61' Perisic 7.5 - Entra e lascia il segno, realizzando il cross per gli ultimi due gol del Bayern).

Coman 6.5 - Un'autentica spina nel fianco per tutto il primo tempo, manda ai pazzi i difensori avversari e si rende pericoloso. Si eclissa troppo però nella ripresa.

Lewandowski 9 - Si divora un gol in apertura, si vede annullare una rete e poi si scatena realizzando il poker personale. Li fa in tutti i modi, implacabile, freddo dal dischetto. (Dal 77' Muller s.v.).