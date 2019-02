Le pagelle del Bayern - Martinez e Gnabry incisivi, Coman fumoso

Risultato finale: Liverpool-Bayern Monaco 0-0

Neuer 6 - Parate difficili non ne compie, ma dà sicurezza al reparto.

Kimmich 6 - Clienti difficili sulla propria fascia. Non sempre fa la cosa giusta, ma non crolla e alla fine non demerita.

Sule 6.5 - Troppo rude in alcuni contrasti, bada alla sostanza, ma salva in più di un'occasione.

Hummels 6.5 - Si integra bene con Sule. Elegante, si disimpegna con qualità sugli attaccanti avversari.

Alaba 6 - In difesa non è impeccabile, nel primo tempo spinge poco in attacco. Meglio nella ripresa.

Alcantara 6 - Non è facile contro la mediana del Liverpool: tende a nascondersi. Più quantità che qualità. Diligente, si attiene ai compiti

Martinez 7 - Aiuta in fase di recupero palla, sale di intensità soprattutto nella ripresa. Più di un recupero notevole, giganteggia nel finale.

Rodriguez 6 - Si sacrifica molto, ma in fase offensiva ha fatto pochissimo, pochi spazi per pungere. ( Dall'87' Sanches s.v.- )

Gnabry 6.5 - Fa intravedere le sue doti. Pericoloso al tiro in due circostanze, bravo anche in ripiegamento. Gara molto positiva. ( Dal 90' Rafinha s.v.- )

Lewandowski 5.5 - Tra Fabinho e Matip potrebbe avere spazio per colpire, ma i palloni giocabili, nel primo tempo, sono pochi. Ancora meno nella ripresa. Gara di sacrificio.

Coman 5.5 - Parte benino, ma poi scompare dal campo. Non è ancora al meglio delle proprie possibilità. ( Dall'82' Ribery s.v. - )