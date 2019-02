Le pagelle del Bayern Monaco - Fa tutto Coman, Gnabry non brilla

Risultato finale: Augsburg-Bayern Monaco 2-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Neuer 6 - Subisce due reti ma senza responsabilità, su Goretzka non può nulla come sul mancino perfetto di Ji. Il mancino dell'attaccante ospite rimane l'ultimo tentativo dell'Augsburg verso la sua porta.

Kimmich 6 - Luci ed ombre nella prestazione del fortissimo terzino tedesco del Bayern, soffre le scorribande di Max lungo la sua corsia ma quando attacca il suo apporto è sempre ottimo. Assist perfetto per la prima rete di Coman.

Sule 5,5 - Commette soltanto un errore in tutta la partita, svirgola male un pallone in area di rigore dal quale nasce la rete di Ji. Per il resto vince tutti i duelli aerei con l'attaccante avversario Gregoritsch.

Hummels 6 - Senza infamia e senza lode la prestazione del centrale bavarese, c'è da dire che ha poco lavoro da svolgere visti i pochi pericoli apportati da Gregoritsch e Cordova. Prova a rendersi pericoloso in area avversaria.

Alaba 6,5 - Un primo tempo abbastanza negativo per l'austriaco, si rende protagonista in negativo nella rete di Ji. Tutt'altra storia nella ripresa, raccoglie l'assist di Coman e sigla la terza rete del Bayern Monaco.

Goretzka 5 - Dopo soli tredici secondi si rende protagonista della sfortunata deviazione nella propria porta che regala il vantaggio ai padroni di casa, risente del colpo e non appare in palla come nelle ultime uscite.

Thiago Alcantara 6 - Ad una marcia ridotta nella prima frazione, fa fatica ad imporsi ma nel secondo tempo è un'altra storia. Gestisce tanti palloni e dispensa giocate per i compagni. Gioca praticamente solo un tempo. (Dal 82' Javi Martinez sv).

James Rodriguez 5,5 - Non una grande prestazione per il campione colombiano, schierato ormai qualche metro più indietro rispetto al solito. Fa fatica a trovare spazio, soltanto qualche pallone interessante per i compagni e nulla più. (Dal 57' Muller 5 - Non si vede praticamente mai, appare svogliato e poco in partita finendo per non incidere).

Gnabry 5 - Assente ingiustificato dell'anticipo di Bundesliga, schierato esterno a destra non riesce mai ad incidere. Dopo soli tre minuti ha la strada spianata per siglare la rete personale ma se la divora a pochi metri della porta. (Dal 64' Ribery 6 - Ci mette un pò ad entrare pienamente in partita, quando punta l'uomo però si rende sempre pericoloso).

Lewandowski 6 - Assist per Coman nel finale di primo tempo, diversi tentativi verso la porta di Kobel. Non è in serata di grazia il polacco ma è sempre un pericolo costante per la difesa di casa.

Coman 7,5 - Il man of the match, devastante questa sera. Se il Bayern Monaco porta a casa tre punti è soprattutto merito del francese, doppietta ed assist per Alaba. Difficile chiedere di più all'ex Juventus.