Le pagelle del Bayern Monaco - Ingenuità Thiago, Ribery dà la scossa

Risultato finale Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach 0-3

Neuer 5.5 - Non è sua la responsabilità sul gol di Stindl, ma avrebbe potuto rinviare con maggiore accortezza. Nulla può, invece, sul vantaggio del Borussia.

Kimmich 5.5 - Parte a rilento e si fa vedere maggiormente con lo scorrere dei minuti. Si sposta nell'inedito ruolo di terzino mancino, quando Alaba esce per infortunio, e sforna tanti cross seppur imprecisi.

Sule 5.5 - Conferma di essere un centrale roccioso anche se, in occasione del gol di Plea, prova a metterci il piede per impedire il tiro, senza riuscirci. In affanno sulla terza rete.

Hummels 6 - Vince il ballottaggio con Boateng e guida la difesa con disinvoltura, nonostante il passivo subìto. Fa partire la manovra bavarese dalle retrovie.

Alaba 6 - Si fa trovare sempre pronto, spingendo sulla fascia sinistra e trovando spesso il cross. E' costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. (Dal 55' Sanches 6 - Gioca in posizione più offensiva per recuperare il doppio svantaggio. Ci prova con un paio di incursioni interessanti).

Thiago Alcantara 5 - L'errore in fase di disimpegno, che regala palla a Stindl al limite dell'area e propizia il raddoppio del 'Gladbach, è imperdonabile per un giocatore del suo calibro.

Robben 5 - Si scontra dalla sua parte con Hazard e Went in grande spolvero, senza riuscire ad avere la meglio. Ha una nitida occasione alla mezzora ma non la sfrutta come dovrebbe. (Dal 46' Gnabry 6 - Entra molto bene in partita e vivacizza la manovra offensiva dei bavaresi).

Muller 5.5 - Non è tra i peggiori, nonostante la sostituzione nell'intervallo. Sfiora la rete, negata dal miracolo di Sommer e cerca immediatamente la reazione dopo lo svantaggio subìto. (Dal 46' Ribery 6 - Inizialmente un po' nervoso, poi dà una bella scossa alla gara. Quando subentra, si gioca soltanto dalla sua parte e mette in mostra un paio di spunti interessanti che i compagni non colgono).

Goretzka 5 - Non è la sua partita migliore, anzi non entra mai nel vivo del gioco. Sbaglia davvero troppi appoggi e mister Kovac gli chiede inserimenti che non effettua mai.

Rodriguez 5 - Non è protagonista in nessuno dei sette tiri del Bayern Monaco nel primo tempo e non si rende mai pericoloso. Rischia di far segnare il tris al 'Gladbach, perdendo una palla velenosissima.

Lewandowski 5.5 - Ha una sola occasione in tutto il primo tempo, ben poco per la caratura dell'attaccante polacco. Nella ripresa gonfia la rete, annullata per un dubbio fuorigioco.