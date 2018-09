Le pagelle del Bayern Monaco - L'ex Sanches devastante, Neur attento

Risultato finale Benfica-Bayern Monaco 0-2

Neuer 6.5 - Un'unica parata in tutto il primo tempo, quando si fa trovare preparato nel deviare la conclusione di Salvio. Notevole l'intervento sul colpo di testa di Dias, la difesa si appoggia spesso sul proprio portiere senza alcun timore.

Kimmich 6.5 - Ha le qualità per essere dominante sulla corsia di competenza, nel ripiegare ma soprattutto nel garantire apporto offensivo. Le sue sventagliate fanno spesso partire in contropiede la squadra.

Hummels 6 - Non più di ordinaria amministrazione per il regista difensivo, che fa ripartire la manovra tedesca dalle retrovie. Dalle sue parti non si passa, il difensore è insuperabile.

Boateng 6 - Sventa ogni possibile minaccia con esperienza e qualità, anche se non corre particolari pericoli. Una prestazione senza apprensione e dalle chiusure perfette.

Alaba 6.5 - Una furia sulla corsia mancina, garantisce un sostegno costante nel far salire le azioni. Confeziona con precisione l'assist per la rete di Lewandowski.

Sanches 7 - Si regala il più classico gol dell'ex, non esulta e raccoglie l'applauso del da Luz. Il dinamismo con il quale arriva al raddoppio è devastante, ci mette fisicità e qualità trovando spesso la sovrapposizione.

Javi Martinez 6 - Gestisce con disinvoltura la manovra dei tedeschi, con lucidità e assoluta precisione. Il metronomo si piazza davanti la difesa e dirige i lavori. (Dall'88' Muller s.v.).

Rodriguez 6.5 - Cresce con il passare dei minuti, inizialmente pecca un po' di imprecisione poi si infiamma alla distanza. Fino a realizzare l'assist per il raddoppio di Sanches. (Dal 78' Goretzka s.v.).

Robben 6.5 - Sempre intelligente nel farsi trovare pronto a raccogliere le palle in profondità dei compagni, non disdegnando il tiro nello specchio con buona pericolosità. Fa sempre quel che vuole.

Lewandowski 7 - Dopo appena dieci minuti sblocca la patita e con freddezza spinge in rete lo 0-1 del Bayern. Un po' egoista quando decide di non servire Sanches, ma fare l'assist man non è nelle sue corde.

Ribéry 6.5 - Manda ai pazzi Almeida che non riesce a contenere le sue avanzate. Ha il merito di dare il via all'azione che porta al vantaggio dei tedeschi, concedendosi anche un'interessante conclusione in porta. (Dal 62' Gnabry 6 - Si rende subito pericoloso, sfiorando un gol e vedendosene annullato un altro per fuorigioco).