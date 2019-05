Le pagelle del Bayern Monaco - Lewandowski e Neuer sugli scudi

© foto di Imago/Image Sport

Neuer 7.5 - Due parate che salvano i suoi: c'è anche la sua firma nel trionfo del Bayern.

Kimmich 7 - Il migliore in difesa: intervento provvidenziale nel primo tempo, assist per Lewandowski nel finale. Nel mezzo tante altre belle cose.

Sule 6.5 - Werner è un cliente difficile, lo contiene con le buone e le cattive. Sfiora anche il gol.

Hummels 6 Primo tempo attento nelle chiusure. Bene anche nella seconda parte.

Alaba 6 - Nel primo tempo spinge con continuità. Invalicabile nella ripresa.

Javi Martinez 6.5 - Prestazione giudiziosa in mezzo al campo. Corre a quando rimane in campo. (dal 65' Tolisso 6 - Energie fresche in mezzo al campo)

Alcantara 6 - Tiene botta al centrocampo avversario. Lotta con ardore.

Gnabry 6.5 - Spinge in attacco, match dispendioso, pericoloso anche al tiro. (dal 73' Robben 6 - Entra e sfiora anche il gol. Lascia il Bayern dopo 10 anni.)

Muller 6.5 - Si vede poco, sfiora anche il gol. Può far di meglio, ma partecipa alla festa.

Coman 7 - Grande partita, un gran gol, assist e ricami. Prestazione a tutto campo. (dal 87' Ribery 6 - Lascia dopo tanti anni i bavaresi dopo una bella militanza).

Lewandowski 7.5 - Uno dei più forti attaccanti del mondo e lo conferma segnando il gol dell'1-0: bellissima torsione a beffare Gulacsi. Nel finale arriva anche la doppietta.