Le pagelle del Bayern Monaco - Ultima amara per Ribery, male quasi tutti

Risultato finale: Bayern Monaco - Liverpool 1-3 (1-3 totale)

© foto di Imago/Image Sport

Neuer 5 - Esce molto male su Mané, valutando con poca attenzione tempi e modi dell'intervento, finendo per venir saltato subito sul controllo dal senegalese. Errore non da lui. Non ha particolari colpe sugli altri due gol che prende.

Rafinha 4,5 - Si fa colpevolmente sorprendere, e bruciare, da Mane e il Liverpool passa così in vantaggio, indirizzando i bavaresi verso una continua rimonta. Si propone pochissimo e soffre le ripetute discese degli inglesi dal suo lato.

Sule 6 - Tra i pochissimi del Bayern a riuscire a strappare una sufficienza. Molto bene nella prima frazione di gioco, il suo lancio avvia l'azione del pari. Nella ripresa invece soffre un po' di più come tutti i suoi compagni. Ma non crolla mai, e non ha errori sulla coscienza.

Hummels 5 - Sempre pulito in impostazione, sembra riuscire a prendere le misure a Firmino. Peccato che si faccia poi sovrastare da Van Dijk sull'incornata del raddoppio Reds, e che poi si perda Mané sul cross di Salah che vale il tris.

Alaba 5,5 - Klopp dice ai suoi di attaccarlo continuamente, e non riesce mai a giocare il pallone con serenità nella prima mezz'ora. Più si va avanti e più gli spazi aumentano, ma non riesce mai a sfruttarli realmente.

Martinez 5,5 - La sua presenza a centrocampo è di fondamentale importanza negli equilibri della squadra. Stacca male sul calcio d'angolo che arriva proprio sulla testa di Van Dijk ed elimina virtualmente i suoi. Quando esce, cominciano i guai in difesa. (dal 72' Goretzka 5,5 - Non riesce ad incidere, entrando in una situazione semi-disperata. Il suo apporto non si fa quasi mai sentire nel convulso, concitato ed energico finale di partita).

Thiago 5 - Rompe lo studio iniziale, firmando il primo tentativo del match anche se alto. Rimane in campo per tutto il tempo dell'incontro, ma non si mette mai in evidenza quando ha il pallone tra i piedi. Soffre la fisicità degli inglesi.

Gnabry 6 - Tra i più in forma dei suoi, ci mette però un po' a carburare. Determinante il suo scatto, ed il successivo cross, per portare il Bayern Monaco al pareggio causando l'autorete di Matip. Ma è un episodio quasi isolato in una partita un po' sotto tono.

James Rodriguez 4,5 - Al netto dei disastri difensivi combinati dai suoi, risulta comunque il peggiore in campo. Almeno tra i giocatori d'attacco. Non combina mai niente di buono in fase di creazione, e la squadra risente della sua assenza. (dal 79' Sanches s.v.)

Ribery 5,5 - La sua ultima partita europea con la maglia del Bayern Monaco non è certamente da ricordare. I compagni lo cercano spesso, ma Alexander-Arnold difficilmente si lascia superare. A mezz'ora dalla fine lascia il campo. (dal 61' Coman 5,5 - Kovac si affida alla velocità e agli strappi del suo rapido attaccante, ma l'ex Juventus risulta poco preciso negli ultimi metri, non riuscendo a sfruttare le sue straordinarie qualità di dinamismo).

Lewandowski 5,5 - Matip tocca il cross di Gnabry e gli impedisce di finire sul tabellino dei marcatori. Lotta e sgomita, ma alla lunga distanza la coppia difensiva degli inglesi gli prende le misure e lo annulla quasi totalmente. Inerme.