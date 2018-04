Le pagelle del Bayern Monaco - Wagner goleador. Thiago, che qualità

Risultato finale: Bayern Monaco-Borussia Mönchengladbach 5-1

Ulreich 6 - Non deve compiere grandi interventi. Non ha grandi colpe sul gol.

Hummels 6.5 - Solita sicurezza. Gioca sul velluto e dà la sensazione di non faticare.

Sule 6.5 - Parte male facendosi saltare in area da Drmic sul gol. Poi cresce e fa partire anche l'azione del gol dell'1-1 di Wagner.

Alaba 6.5 - Quando spinge sulla sinistra crea sempre pericoli. Anche lui dà la sensazione di voler risparmiare energie. Splendido il suo gol di destro che vale il 4-1. (dal 72' Rafinha s.v.).

T. Alcantara 7 - Un gol e diversi lampi di genio. Il suo recupero definitivo sarà fondamentale per la corsa alla Champions.

Rudy 6.5 - Buona la sua prestazione. Pericoloso anche con il tiro da fuori area.

Tolisso 6.5 - Parte piano e cresce con il passare dei minuti. Anche per lui bella prestazione.

Muller 6.5 - Quaranticinque minuti di qualità. Due assist e un paio di occasioni pericolose. (dal 46' J. Rodriguez 6.5 - Un palo e la solita grande qualità in mezzo al campo.).

Wagner 7 - Due gol per non far rimpiangere Lewandowski. Partita ottima del centravanti di riserva del Bayern. (dal 70' Lewandowski 6.5 - Un gol, due sfiorati e la solita importante offensiva.).

Kimmich 7 - Spinge con costanza sulla destra. Preferito a Rafinha non delude le attese.

Bernat 6 - Un po' in ombra. Non sfrutta appieno l'occasione e dimostra che Robben e Ribery sono ancora di un altro pianeta rispetto a lui.